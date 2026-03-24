"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

Marc Coucke n'était pas présent pour la 30e journée de Pro League au Lotto Park. Il est actuellement à Miami, ce qui ne l'empêche pas de suiveur l'équipe de près.

Dans la foulée de la 30e journée de championnat, qui a vu le RSC Anderlecht se qualifier par la petite porte pour les Champions Playoffs, Kenneth Bornauw, CEO du Sporting, s'est exprimé dans les colonnes du Nieuwsblad.

Il a notamment évoqué sa relation avec le propriétaire du RSCA, Marc Coucke, qui n'était pas présent au stade ce dimanche. De quoi laisser supposer une prise de distance ou un manque d'implication de sa part ? Absolument pas, affirme Bornauw.

Marc Coucke regarde les matchs de l'équipe A et des Futures

"Marc Coucke est actuellement aux USA, à Miami. Mais il suit tout ce qui se passe au club. Il a regardé le match contre le Cercle de Bruges dans l'avion", assure le CEO des Mauves. "Je l'ai eu au téléphone ce lundi. Il était bien sûr très déçu de la défaite contre le Cercle, même s'il sait que ça n'avait pas vraiment d'importance autre que psychologique".

Bornauw reste donc très investi : "Il regarde tous les matchs d'Anderlecht, y compris ceux des U23 en Challenger Pro League", affirme Kenneth Bornauw. "Marc reste très impliqué par ce qui se passe au club".



On imagine que Coucke sera de retour pour l'entame des Playoffs, après la trêve internationale. Et qu'il sera notamment aux premières loges lors de la finale de la Coupe, le 14 mai prochain...