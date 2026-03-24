📷 Une visite de courtoisie ? Un Diable annoncé forfait bien présent à Tubize

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Les Diables Rouges sont arrivés à Tubize en ce début de semaine. Parmi les arrivants, une petite surprise : Hans Vanaken était bien là.

Les traditionnelles photos de début de semaine internationale à Tubize sont là, avec quelques nouvelles têtes, comme Nathan De Cat... qui a été conduit au centre d'entraînement par sa maman.

Le médian du RSC Anderlecht va pouvoir oublier les deux derniers matchs compliqués en club et se focaliser sur sa première cap en équipe nationale.

Lucas Stassin et Mika Godts, eux aussi appelés pour la première fois en équipe A, ont également pu faire leur premier fist-bump à la mascotte Red, qui accueille les Diables Rouges au centre fédéral de Tubize. 

Hans Vanaken présent à Tubize

Mais une présence est un peu plus surprenante. En effet, Hans Vanaken, annoncé forfait pas plus tard qu'hier par l'Union Belge, s'est bel et bien rendu au centre d'entraînement. Une façon de saluer ses coéquipiers et le staff de l'équipe nationale, avant le départ pour les USA.

Aucun remplaçant n'a été annoncé au sein de la sélection pour Vanaken ou Leandro Trossard, également forfait. Rudi Garcia ayant repris 28 joueurs dans son groupe initial, il est possible qu'il n'estime pas nécessaire d'effectuer des changements de dernière minute. 

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