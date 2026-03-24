Gros coup dur pour les Diables Rouges : Romelu Lukaku déclare forfait !

Il ne sera finalement venu à Tubize que quelques heures. Romelu Lukaku, bien présent dans la liste de Rudi Garcia et au centre fédéral, ne sera pas du voyage aux USA.

C'était l'une des grosses satisfactions de Rudi Garcia vendredi au moment d'aborder sa sélection pour la trêve internationale du mois de mars : Romelu Lukaku, absent pour presque toute la campagne qualificative des Diables Rouges pour le Mondial, était de retour.

Après quelques montées au jeu prudentes avec le Napoli, Lukaku était en effet enfin fit et prêt à se rendre aux USA pour la répétition générale de la Coupe du Monde... du moins le pensait-on. En effet, tout sourire ce matin devant les appareils photo, le meilleur buteur de l'histoire des Diables a finalement... déclaré forfait.

Romelu Lukaku absent : Rudi Garcia appellera-t-il du renfort ?

"Romelu Lukaku ne prendra pas part aux matchs amicaux des Diables Rouges à venir aux Etats-Unis, face aux USA et au Mexique", communique l'Union Belge via ses réseaux sociaux. Une décision qui est semble-t-il venue du joueur.

"Romelu a choisi de se concentrer sur l'entraînement avec d'optimiser au mieux sa condition physique. L'URBSFA respecte sa décision et lui souhaite bonne chance", conclut le communiqué fédéral.



C'est le troisième forfait enregistré par Rudi Garcia après ceux de Hans Vanaken et Leandro Trossard, et le deuxième dans le secteur offensif. Jusqu'à présent, aucun renfort n'a été rappelé par le sélectionneur ; si un attaquant doit être ajouté au noyau, cela devrait être rapidement communiqué.