"On a déjà travaillé sur plusieurs profils" : Marc Wilmots lève le voile sur le mercato d'été du Standard

La direction du Standard a déjà les yeux rivés vers le mercato d'été. Marc Wilmots détaille le plan pour renforcer le noyau.

Cet été encore, le Standard devra se montrer créatif : "On a créé une data room, un modèle hybride qui nous permet de travailler sur 20 pays. On peut trouver des bonnes pioches sans payer cher. Je prends l’exemple de Mortensen qui, pour un million d’euros, est une très bonne pioche", explique Marc Wilmots sur le plateau de 'Dans le Vestiaire'.

Le directeur sportif se félicite d'avoir beaucoup moins de joueurs en prêt que l'an dernier : "Tous les joueurs appartiennent au club. On va regarder ce qui nous manque et on va ajuster. On doit vendre un peu mais on n’est pas dans l’obligation ou l’empressement de vendre. On a déjà travaillé sur plusieurs profils. On sait ce qu’on veut".

Plus de jeunes ?

La clé sera de trouver l'équilibre : "On veut trouver un bon mélange entre l’expérience et la jeunesse. On avait besoin d’expérience l’été dernier et ces joueurs doivent encadrer les plus jeunes pour les aider à prendre de la valeur". Avec 25,4 ans de moyenne d'âge, le Standard a le deuxième noyau le plus 'vieux' de l'élite derrière Louvain.

L'idée sera donc de faire venir de nouvelles forces vives sans se ruiner : "L’enveloppe pour le prochain mercato sera la même que pour les précédents : on fonctionne au minimum syndical et ça ne me pose aucun problème".



"On a vendu pour dix millions et on en a dépensé sept pour reconstruire toute l’équipe. Il n’y a pas toujours besoin de dépenser énormément pour avoir des résultats. Un buteur ? On verra en septembre", conclut Wilmots en souriant. L'été dernier, le Standard avait mis un point d'honneur à mener un mercato assez rapide, pour que le noyau soit au complet le plus vite possible. Mais c'est souvent en fin de mercato que l'on réalise les meilleures affaires. Surtout qu'un profil qui marque des buts, cela se paie.