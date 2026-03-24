Un ancien du Standard évoque sa belle percée en Espagne : "Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau"

La défense belge reste un point à améliorer, mais à l'arrière, une nouvelle génération de talent commence lentement à pointer le bout de son nez.

Alors que des noms comme Koni De Winter et Matte Smets frappent déjà à la porte des Diables, Lucas Noubi montre également des choses intéressantes. L'ancien joueur du Standard impressionne en Espagne et semble prêt à franchir une nouvelle étape.

Noubi a rejoint le Deportivo La Coruña l'été dernier et s'est rapidement imposé comme une valeur sûre. Le défenseur de 21 ans est un pion important dans une équipe qui lutte activement pour la promotion vers LaLiga. Ses solides performances ne passent pas inaperçues auprès d'autres clubs non plus.

Tous les ingrédients réunis pour poursuivre son développement

Ainsi, un transfert vers le plus haut niveau était déjà évoqué en janvier. Elche aurait fait une offre de 7 à 8 millions d'euros, mais le Deportivo avait fermé la porte : "Pour être honnête, je ne savais même pas que cette offre existait. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux", réagit le joueur dans les colonnes de SPORT.

Il n'y a cependant aucune amertume chez le jeune Belge : "Je suis vraiment très heureux ici", précise le défenseur qui se sent bien en Espagne et y reçoit la confiance dont il a besoin pour continuer à se développer.

La saison prochaine en Liga ?



Lucas Noubi vise maintenant la promotion avec le Deportivo, afin d'atteindre le très haut niveau : "Il y a toujours moyen de s'améliorer. Je suis sûr que je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau, que je ne suis pas encore la meilleure version de moi-même. Je peux encore m'améliorer dans tous les domaines, être plus calme avec le ballon, montrer plus de leadership."