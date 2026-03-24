Analyse Le pire gardien de Pro League ? La 'next big thing' du football belge pourrait le remplaçer plus tôt que prévu

Le pire gardien de Pro League ? La 'next big thing' du football belge pourrait le remplaçer plus tôt que prévu
Photo: © photonews

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Tobias Lawal n'a encore une fois pas rassuré dans le but de Genk. Le match spectaculaire à La Louvière confirme la fébrilité défensive du Racing.

47 : avec les cinq nouveaux buts encaissés à l'Easi Arena, Genk conclut la phase classique avec 47 buts concédés en 30 rencontres. Seuls Dender et le Cercle de Bruges, deux équipes vouées au Playdowns depuis un certain temps, font pire.

On vous le concède, il est toujours facile de regarder vers le gardien dans ce genre de situation. De par sa position sans filet de sécurité sur le terrain, accabler un portier trop permissif avec les attaquants adverses revient à tirer sur l'ambulance. 

Mais le dossier Tobias Lawal mérite tout de même d'être ouvert. Du côté de La Louvière, il s'est à nouveau montré d'une fébrilité inquiétante. Plus que les deux buts pris sur phase arrêtée où il ne part pas à la faute mais reste scotché sur sa ligne, l'Autrichien a directement relancé la RAAL dans le match à deux reprises. D'abord en déviant un centre de Jordi Liongola au fond de ses filets. Puis en se loupant sur une frappe molassonne de Nachon Nsingi dans le temps additionnel.

Loin d'être ses premières bourdes de la saison

"Si nous avons un problème de gardien ? Nous savons que ces dernières semaines et ces derniers mois ont été très compliqués. C'est dommage que cela arrive, mais nous continuerons à défendre tout le monde. Chaque poste sur le terrain sera évalué, pas seulement celui de Tobias", a réagi Nicky Hayen en conférence de presse.

Après dix buts concédés en quatre jours (Fribourg en a également marqué cinq en Europa League), Genk doit se remettre en question. Si Lawal n'est pas responsable de tous les maux défensifs du Racing cette saison (il n'a joué que 18 des 30 matchs de phase classique et était notamment absent lors du 3-5 contre le Club de Bruges), son manque de confiance semble se répercuter sur ses partenaires.

Le classement des prevented goals (qui soustrait les buts effectivement encaissés par une équipe au nombre de buts que les statistiques lui prédisaient d'encaisser au regard des occasions adverses) est édifiant. Là où un gardien comme Nacho Miras est crédité de 15,9 buts évités, Tobias Lawal fait partie des cinq gardiens de l'élite à être en négatif.

Autrement dit, malgré ses arrêts, il coûte en moyenne plus de buts qu'il n'en évite. Avec un ratio de -3,6, l'ancien du LASK Linz est avant-dernier de ce classement, devant Martin Delavallée (-5,1). Pour un club qui regorge de tant de savoir-faire en matière de formation de gardien, le constat fait mal.

Attention, Genk n'a pas eu que des Thibaut Courtois, des Mike Penders ou des Maarten Vandevoordt dans les buts ces dernières années. Des gardiens achetés à l'étranger comme Marco Bizot ou Danny Vukovic ont aussi traversé des périodes plus creuses. Mais pas de l'ordre de ce que montre Lawal. Pour le gardien le plus cher de l'histoire du club, autant dire que les attentes étaient à un autre niveau que la réalité actuelle du terrain.

Hendrik van Crombrugge fera-t-il son retour entre les perches pour le début des Playoffs ?  Le nom de Lucca Brughmans est également de plus en plus souvent évoqué. Ce double mètre n'a pas encore 18 ans, mais montre déjà ce qu'il a dans le ventre avec les U23 en D1B et suscitait déjà l'intérêt du Bayern Munich l'été dernier. L'ascencion de Mike Penders a rappelé que tout pouvait aller très vite. Autant dire que Lawal n'a pratiquement plus le droit à l'erreur.

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