La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

Le RSC Anderlecht aborde des semaines cruciales. Mais qu'est-ce qui importera le plus : la Coupe, ou les Playoffs ?

Le RSC Anderlecht a récolté 44 points en phase classique. C'est tout de même 22 de moins que le leader, l'Union Saint-Gilloise ; même après division, il semble absolument inimaginable d'aller jouer le titre cette saison.

Le RSC Anderlecht veut répondre présent en finale de Coupe et en play-offs

Dès lors, deux objectifs semblent clairs : aller chercher une troisième ou quatrième place, synonyme de ticket européen... et remporter la Coupe. Cette dernière est également l'occasion d'enfin remporter un trophée, qui serait le premier en neuf ans.

"Cette finale de Coupe est une opportunité gigantesque", reconnaît le CEO Kenneth Bornauw dans Het Nieuwsblad. "Nous avons perdu deux finales de Coupe récemment, et nous voulons gagner contre l'Union. Mais ce serait une erreur de se concentrer uniquement sur cette finale", admet-il.

"Notre objectif est aussi de décrocher l'Europe via le championnat. Ces dix matches de championnat restants sont dix finales. L'ambition est de finir au minimum dans le top 4, et de préférence dans le top 3. Jouer l'Europe est le minimum. Il faut éviter un match de barrage contre le vainqueur des play-offs 2".



Ironiquement, une défaite en finale permettrait au RSC Anderlecht de pouvoir se "contenter" d'une quatrième place, car le ticket européen de l'Union "descendrait" alors d'un cran. Ce serait donc le cinquième qui irait en barrages face au vainqueur des PO2.