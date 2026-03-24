"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs

Après le partage du Standard face à Westerlo, nous étions le seul média à poser des questions à David Bates. Logiquement déçu par la prestation collective, le défenseur écossais se dit dans le même état d'esprit que les supporters et se réjouit personnellement de revenir à un bon niveau.

Douze matchs sans inscrire le moindre but. C'est le bilan du Standard au terme de la phase classique, et c'est le pire de la Jupiler Pro League, à égalité avec Dender, la RAAL, l'Antwerp et Westerlo. Une nouvelle statistique qui démontre que les Rouches n'étaient pas si loin de ce que l'on aurait pu appeler un miracle de se qualifier pour les Champions Play-Offs, et qui montre surtout de gros, gros problèmes offensifs.

"C'est notre problème depuis quelque temps", acquiesçait David Bates en zone mixte après le partage vierge face à Westerlo. "Quand on a le ballon, on devrait créer des occasions et on ne le fait pas. On a le temps de travailler désormais, ce qui est peut-être une bonne chose. Mais défensivement, on a été solides et on n'a pas concédé trop d'occasions. Mais il faut qu'on parvienne à créer davantage devant."

Comment expliquer les problèmes offensifs du Standard ?

Un problème difficile à expliquer. "Peut-être que c'est un manque de connexions. Cela vient aussi de l'arrière, même si on construit depuis le gardien. On doit aussi créer des relations dans l'équipe, il y a eu beaucoup de blessures et de suspensions donc ça ne fait pas longtemps qu'on joue tous ensemble. Espérons qu'avec plus de temps ensemble, on puisse mieux jouer sur le terrain."

Un manque d'automatismes qui se ressent sur le terrain. La rencontre de dimanche nous a permis d'assister à un florilège de passes ratées, de fautes techniques et de hors-jeu, surtout dans le chef de Timothé Nkada. Espérant au moins voir une équipe qui pousse pour tenter de valoriser ses 0,01 % de chances de finir dans le Top 6, le public de Sclessin a eu droit au seul match sans but de la 30e journée, et n'a pas manqué de faire savoir son mécontentement, avec des sifflets appuyés.

"Bien sûr que je comprends les supporters, nous sommes le Standard à la maison contre Westerlo. Et avec tout le respect pour Westerlo, nous devons dominer le match, créer des occasions et prendre les trois points. Je suis dans le même état d'esprit qu'eux, je veux gagner. Mais on doit mettre plus de qualité, surtout en première mi-temps où on n'a pas joué dans le bon tempo et avec la bonne agressivité, avec et sans le ballon."





Je suis dans le même état d'esprit que les supporters"

Une prestation loin de rassurer les supporters, qui n'ont pas vu leur équipe remporter un seul de leurs trente derniers matchs d'Europe Play-Offs et qui se disent, déjà, que la saison est terminée. Mais les joueurs sur le terrain ne sont pour la plupart pas les mêmes, et David Bates veut aller de l'avant pour rapidement faire oublier cette "horrible statistique", comme l'a décrite Vincent Euvrard quelques minutes plus tard en conférence de presse.

"On doit aller, mettre les efforts nécessaires et prendre les résultats. Je sais que le club n'y a pas gagné un match ces dernières années, mais on doit faire mentir cette statistique et poser une marque dès le premier match (à Louvain, le samedi 4 avril à 18h15), puis pousser pour cette septième place qui est importante pour le groupe et les fans pour aller en Conference League. On espère vraiment rendre l'Europe à ses supporters qui le méritent tellement."

David Bates n'est pas encore à son meilleur niveau, mais peut jouer 90 minutes sans souffrir

Pour finir sur une touche personnelle, le défenseur écossais se sent de mieux en mieux depuis son retour dans le noyau, dès la fin de l'année civile à l'entraînement et fin janvier en compétition. Pour la troisième fois depuis son retour, David Bates a enchaîné 90 minutes contre Westerlo, sans souffrir sur le plan physique.

"Je n'ai plus de douleurs, j'essaie de me sentir à nouveau moi-même sur le terrain. Les premiers matchs, je ne serai peut-être pas encore à 100 % comme je l'étais avant, mais plus je vais jouer, mieux je vais me sentir, et l'entraîneur le sait aussi. Je vais m'améliorer de match en match, et je sens déjà que je reviens à un bon niveau et que je suis bien là défensivement", s'est réjoui le défenseur de 29 ans, qui avait même commencé la rencontre à domicile contre Louvain avec le brassard de capitaine autour du bras.