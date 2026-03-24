Un autre joueur manquait à l'appel lors de la première séance du rassemblement des Diables Rouges

Manuel Gonzalez
Chafik Ouassal et Manuel Gonzalez
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Un autre joueur manquait à l'appel lors de la première séance du rassemblement des Diables Rouges
Photo: © photonews
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Les Diables Rouges se sont entraînés une première fois ce soir lors de ce break international, un rassemblement en vue de préparer deux joutes amicales outre-Atlantique.

Seul Arthur Theate manquait à l'appel lors de la première séance d'entraînement des Diables Rouges si l'on ne tient pas compte des joueurs qui se sont entre-temps désistés. Et ils sont déjà trois.

Trois (voire quatre) Diables Rouges ne font pas le déplacement

Depuis l'annonce de la sélection par Rudi Garcia, Hans Vanaken, Leandro Trossard et Romelu Lukaku avaient fait savoir qu'ils ne seraient pas du voyage aux USA. Thibaut Courtois avait déjà déclaré forfait avant l'annonce de la liste.

Pas d'inquiétude supplémentaire pour Arthur Theate. Le défenseur a effectué son retour le week-end dernier avec l'Eintracht Francfort après une blessure au genou. Le staff a simplement décidé de ne prendre aucun risque lors de cette première séance.

Youri Tielemans est également à l'infirmerie. Il a toutefois demandé à Garcia de pouvoir effectuer le déplacement avec le groupe, une manière pour le capitaine des Diables Rouges de continuer à ressentir l'esprit de groupe en vue de la Coupe du monde.

Nathan De Cat, Mika Godts et Lucas Stassin devront pousser la chansonnette ce soir. Le trio s'est entraîné aujourd'hui pour la première fois avec l'équipe A de la Belgique et n'échapperont pas au bizutage de rigueur.

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