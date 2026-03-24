Zeno Debast heureux d'accueillir un Anderlechtois à Tubize : "Le meilleur jeu long ? Moi, quand même"

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Photo: © photonews

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Zeno Debast est de retour chez les Diables Rouges, après une longue période d'invalidité. Le défenseur central revient en même temps que la première cap d'un autre produit de Neerpede : Nathan De Cat.

Il revient au meilleur moment : Zeno Debast a retrouvé les terrains ces dernières semaines avec le Sporting Portugal, juste à temps pour le sprint final que ce soit en championnat ou en Europe. Mais aussi juste à temps pour être du voyage avec les Diables Rouges, pour cette "répétition générale" avant la Coupe du Monde.

"On apprend beaucoup de choses sur soi-même pendant une telle période de blessure. Je pense que, si dur que ce soit, c'est quelque chose d'important à vivre pour un jeune joueur", relativisait Debast en conférence de presse depuis Tubize ce mardi. 

"Je peux enfin dire que je joue sans douleurs désormais, et j'ai pu entrer au jeu ces dernières semaines. Je suis proche de ma meilleure forme physique", estime le défenseur du Sporting Portugal. 

Zeno Debast fan de Nathan De Cat 

Son retour coïncide avec la première sélection de Nathan De Cat, qu'il connaît bien pour l'avoir cotoyé à Anderlecht, même si ce n'était pas dans la même catégorie d'âge. "Oui, je le connais. Il était en U14, je crois (rires). C'est un garçon très mature pour son âge, très calme", décrit Debast. "Qui a le meilleur jeu long entre lui et moi ? Je dirais quand même moi, mais on verra à l'entraînement (rires)". 


Nathan De Cat risque fort de quitter le RSC Anderlecht encore plus jeune que Debast à l'époque. "Qu'il se concentre sur lui-même et sur son jeu. Il sentira quand le moment est venu de passer un step. Là, il doit penser à Anderlecht et aux Diables, et c'est déjà suffisant", conclut l'ancien d'Anderlecht. 

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