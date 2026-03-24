Un ancien du Standard à jamais lié à Sclessin : "Revenir au club plus tard, c'est l'un de mes rêves"

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Photo: © photonews
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Nathan Ngoy a été appelé pour la première fois chez les Diables Rouges. Le Standard gardera toujours une place à part dans son coeur.

Après autant de malchance avec les blessures et de saisons écourtées, le transfert de Nathan Ngoy à Lille était entouré de quelques points d'interrogation l'été dernier. Et pourtant, dans le nord, le défenseur belge s'est imposé dès la préparation comme un titulaire indiscutable.

D'ores et déjà auteur de sa saison la plus aboutie, il a même connu le bonheur d'être appelé pour la première fois chez les Diables Rouges. Ngoy aura donc une belle carte à jouer en vue de la Coupe du Monde. Mais il n'en oublie pas moins le Standard, qui lui a permis d'en arriver là après sa formation à Anderlecht.

Le néo-Diable a fait une belle déclaration d'amour aux Rouches sur le plateau de La Tribune : "Ce qui m’a marqué ? Les gens qui m’ont aidé à atteindre l’équipe première, l’internat, le club, les supporters, Sclessin, Liège… C’est un monde à part, le Standard. Il faut le vivre pour comprendre. C’est magnifique".

Rendre au Standard ce que les Rouches lui ont donné

"Malheureusement, ça ne s’est pas très bien passé en termes de résultats quand j’étais là-bas. Mais j’espère de tout cœur qu’un jour, le Standard redeviendra ce qu’il était avant. Avec un titre ou avec des bons résultats, je pense que ce serait le feu complet. J’aimerais beaucoup vivre ça", poursuit-il.


On l'a compris, son chemin et celui du club seron sans doute amenés à se recroise : "Revenir au Standard plus tard, c'est l'un de mes rêves. C’est aussi et surtout, parce que j’ai eu beaucoup de blessures, parce que je n’ai pas joué le nombre de matches que je voulais jouer là-bas. C’est pour ça que j’ai envie de faire au moins une saison complète avec ce maillot. Ça me ferait plaisir en tout cas". Un plaisir qui serait sans doute partagé par beaucoup.

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