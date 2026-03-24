Le format de la compétition sous pression : une amende de plusieurs millions menace la Pro League

La réforme du format de la compétition fait à nouveau l'objet de discussions. La présence d'équipes U23 dans la Challenger Pro League, en particulier, suscite des tensions juridiques et pourrait avoir des répercussions financières pour la Pro League.

L'ancrage des équipes U23 des grands clubs belges en Challenger Pro League pose des problèmes. La saison passée, les clubs professionnels belges ont voté un nouveau format de compétition sans play-offs, avec une répartition des droits TV et avec l'ancrage des équipes U23.

Et c'est là le cœur du problème, surtout dans la situation actuelle.

Plainte au BAS sans succès

Les Royal Francs Borains, Seraing et le Sporting Lokeren se sont adressés au Tribunal arbitral du sport belge et à l'Autorité belge de la concurrence. Le BAS a déclaré la plainte irrecevable.

Toutefois, l'Autorité belge de la Concurrence (ABC/BMA) a estimé que la réglementation allait à l'encontre des règles de la concurrence loyale. Et Het Laatste Nieuws indique que l'ABC exigerait que cet ancrage soit abandonné.

Un nouveau vote est prévu



Et si ce n'est pas le cas? La Pro League risquerait une amende pouvant aller jusqu'à douze millions d'euros par an. Mardi prochain, le 31 mars, la Pro League votera sur l'abrogation de la règle. Le format de la compétition passera-t-il lui aussi à la trappe? Réponse mardi.