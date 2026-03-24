STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

Les pensionnaires du Stayen s'invitent dans les Champions PO en tant que surprenants troisièmes au terme de la saison régulière. Quel visage montreront-ils lors de ce tournoi final ?

Du côté de Saint-Trond, on garde les pieds sur terre. L'équipe de Wouter Vrancken débutera les PO avec des affiches contre l'Union et Bruges. Pourtant, personne ne veut se contenter d'un rôle secondaire et l'ambition est bien présente, tout comme le réalisme.

Les deux matches d'ouvertures seront un test sérieux pour les Limbourgeois : "Nous commençons à l'Union et ensuite nous jouons à domicile contre le Club Bruges. C'est un départ très difficile. Tout ce que nous pourrons obtenir contre ces deux équipes sera un bonus", a confié le coach sur Sporza.

Une différence trop énorme au niveau du noyau et des budgets

Malgré la belle troisième place, Vrancken ne présente pas son équipe comme candidate au titre : "L'Union et le Club se démarquent. Ils ont plus de qualités individuelles et des effectifs plus larges. Ils sont les favoris au titre." L'écart avec les clubs du top reste selon lui clairement perceptible.

Même en interne, on ne rêve pas du titre : "Dans le sport, tout est possible, mais de manière réaliste et objective, en ce qui concerne les qualités individuelles, la profondeur de l'effectif et les budgets, nous n'avons en fait aucune chance."

STVV jouera le coup à fond

L'entraîneur préfère souligner le parcours de son équipe : "Avant la saison, nous étions encore considérés comme des candidats à la relégation. Le fait que l'on nous pose des questions sur le titre signifie que nous avons déjà bien fait les choses."





Pourtant, STVV aborde les play-offs avec ambition, soutenu par un public enthousiaste : "Nous ne venons pas jouer les play-offs pour faire de la figuration. Si tu es là, tu dois de toute façon avoir l'ambition de décrocher un ticket européen", conclut-il.