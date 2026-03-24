Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)
Photo: © photonews

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Bruny Nsimba deviendra la première recrue estivale du Standard, un attaquant que Vincent Euvrard connaît par cœur et un recrutement qui confirme une ligne directrice que l'on devrait retrouver pendant le mercato.

Étant en fin de contrat à Dender le 30 juin prochain, Bruny Nsimba était libre de négocier depuis le 1er janvier. Rapidement, plusieurs clubs se sont intéressés à celui qui a terminé dans le Top 10 des meilleurs buteurs de la phase classique sous les couleurs de la lanterne rouge, avec huit buts.

Le Standard a été le premier à se montrer concret, il y a déjà plusieurs semaines, et à soumettre une offre au clan de Nsimba. Une offre inférieure sur le plan financier à celle du Cercle de Bruges (bien aidé par Monaco), alors que La Gantoise commençait aussi à montrer un intérêt.

C'est finalement pour le projet sportif que l'avant-centre de 25 ans a choisi le club du bord de Meuse, où il signera prochainement un contrat de trois ans après une visite médicale déjà concluante malgré une légère blessure.

Vincent Euvrard connaît Bruny Nsimba par cœur

En pleine reconstruction, le Standard a en effet plus de chances de terminer chaque saison plus haut que le Cercle de Bruges et de viser l'Europe, même s'il n'est pas encore parvenu à retrouver le Top 6. Mais bien sûr, le nom de l'entraîneur des Rouches a aussi eu un impact considérable sur le choix de Bruny Nsimba.

Vincent Euvrard est l'entraîneur avec lequel la future première recrue estivale du Standard a joué le plus de matchs professionnels dans sa carrière : 42. La grande majorité la saison dernière, lors de laquelle Nsimba n'a pratiquement pas manqué le moindre match, puis quatre en début de saison avant le départ du T1 vers Sclessin.

Lire aussi… Joli coup pour le Standard : un attaquant libre et très courtisé en Pro League devrait débarquer

Toujours titulaire, le Belgo-angolais évoluait dans une attaque à deux têtes, notamment avec Jordy Soladio, aujourd'hui aux Francs Borains. Le dispositif utilisé par Vincent Euvrard était le même que celui qu'il applique depuis plusieurs matchs au Standard : un 5-3-2, avec un numéro 10 qui était Roman Kvet à Dender et qui doit être Teddy Teuma au Standard, ce dernier ayant une grande influence sur la création des occasions.

Une ligne directrice qui se confirme

Des conditions qui avaient permis à Bruny Nsimba de marquer neuf buts et de délivrer cinq passes décisives, des statistiques similaires à cette saison où Hayk Milkon a évolué dans le même système, et où l'attaquant a porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine.

Cela pourrait être la confirmation, s'il en fallait une, que c'est un 5-3-2 fiable que Vincent Euvrard espère mettre en place en vue de la saison prochaine, en espérant évidemment moins de blessures et davantage de continuité. Le cas échéant, ce choix aura évidemment un impact sur le mercato estival, où l'on ne devrait pas trop voir débarquer d'ailiers à Sclessin, mais plutôt des milieux de terrain, pour améliorer la création de l'entrejeu.

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