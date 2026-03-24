Un nouveau scandale de corruption de grande ampleur secoue le monde du football

Chez nous, l'Opération Mains Propres appartient peu à peu au passé, mais dans d'autres pays, des scandales continuent d'éclater à tout bout de champ. Cette fois, c'est la République tchèque qui se retrouve dans la tourmente.

Après le scandale qui a secoué notre pays, ces dernières années l'attention s'est surtout portée sur le championnat turc. Mais un nouveau dossier vient d'éclater. Et, une fois encore, il s'agit d'une affaire d'une ampleur particulièrement inquiétante.

Une enquête de grande envergure en Tchéquie

Selon Isport.cz, il serait question de la plus grande opération policière de l'histoire du football tchèque. Des dizaines de personnes ont été interpellées dans le cadre d'une vaste enquête sur la corruption lors de matches dans le pays.

L'enquête concerne la première division, les divisions inférieures et même les jeunes. Il s'agit de corruption liée aux paris, et dans certains cas d'une influence directe sur les résultats. Parmi les suspects figure le bourgmestre de Karviná, Jan Wolf.

"Écarter la mafia des paris" affirme le président David Trunda

Des arbitres issus du milieu professionnel ainsi qu'un joueur de première division seraient également impliqués. La commission d'éthique de la FAČR a déjà publié une liste des 47 procédures disciplinaires déjà ouvertes par ses soins.



Le président de la Fédération tchèque de football, David Trunda, a réagi : "Je ferai tout pour écarter la mafia des paris du sport tchèque", a-t-il déclaré. Davantage d'informations pourraient tomber dans les prochaines heures et les prochains jours...