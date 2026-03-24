"Il est entier c'est le plus important" : Noa Lang évoque pour la première fois sa très médiatisée blessure

L'ancien Brugeois a évoqué pour la première fois sa blessure au pouce très médiatisée. Il n'y a pas de dommages permanents, bien qu'il raconte avec humour que cela entraîne quelques désagréments.

Noa Lang s'était blessé au pouce dans les dernières minutes du match de la Ligue des champions entre Liverpool et Galatasaray, une blessure qu'il a subie en s'agrippant à une publicité : "Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé", a expliqué pour la première fois l'international néerlandais au micro de Ziggo Sport.

Une blessure qui le handicape encore

L'ancien Brugeois a subi une opération dans la nuit de mercredi à jeudi : "Je ne peux juste pas jouer à la PlayStation pour l'instant, mais ça viendra. Je suis droitier, donc ce n'est pas négligeable aux toilettes mais on m'aide à prendre ma douche."

"Mais au final, j'ai pu garder mon pouce et il est entier, c'est le plus important", plaisante-t-il. "Heureusement, j'ai seulement besoin de mes jambes pour jouer au football."

Selon son club, Galatasaray, le joueur n'entrera pas encore en action vendredi lors du match amical de l'équipe nationale néerlandaise contre la Norvège. Toutefois, il pourrait bien être de la partie mardi prochain contre l'Équateur.



Noa Lang a retrouvé des couleurs en Turquie, où il est parti se relancer après son fiasco napolitain. Avec la Coupe du Monde en ligne de mire, il revient même en force et se positionne désormais pour y participer.