"J'ai cru que je faisais une crise cardiaque" : Toby Alderweireld se livre sur la pire période de sa carrière

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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"J'ai cru que je faisais une crise cardiaque" : Toby Alderweireld se livre sur la pire période de sa carrière
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Dans un entretien à cœur ouvert, Toby Alderweireld revient sur son passage à l'Antwerp, son rôle de leader et la pression qu'il a ressentie à son retour.

Quand Mark van Bommel avait nommé Toby Alderweireld capitaine, l'ancien Diable avait pris ce rôle très au sérieux. "J'étais honoré, mais je ne voulais froisser personne", explique-t-il. "Je suis directement allé voir les joueurs expérimentés comme Haroun et De Laet pour avoir leur accord. Je ressentais cette responsabilité."

La pression ne venait pas que du vestiaire, mais aussi de l'extérieur. "Je suis devenu le joueur le mieux payé de Belgique et les gens se demandaient si j'étais au niveau", raconte Alderweireld. "Je me suis mis cette pression moi-même, car je ne voulais pas échouer dans la ville où je veux vivre."

Après un excellent départ marqué par neuf victoires consécutives, une période difficile a suivi. "Quand on a perdu la demi-finale de la Coupe, j'ai eu l’impression de laisser filer un trophée", confie-t-il. "J'avais d'autres choses en tête et je voulais trop bien faire. J'ai failli craquer."

Alderweireld s'est mis énormément de pression

"J'ai cru deux fois que je faisais une crise cardiaque", révèle-t-il. "Finalement, c'était de la fatigue. Mon corps m'envoyait un signal : je devais lever le pied."

Ces éléments ont influencé sa décision d'arrêter avec l'équipe nationale sous Domenico Tedesco. "La discussion était positive, mais la décision venait de moi", insiste-t-il. "J'avais besoin de plus de repos."

"J'ai disputé cinq tournois et ma dernière Coupe du monde était peut-être la meilleure", conclut-il. "Ça m'a aidé à tourner la page, malgré tout le plaisir que j'ai pris avec les Diables Rouges."

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