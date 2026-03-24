Thomas Meunier ouvert à un retour en Belgique : "Bruges ? Je ne suis fermé à aucun club"

Ce mardi, Thomas Meunier était de corvée conférence de presse. Un exercice dans lequel il est cependant très à l'aise, et il a une fois de plus été loquace au moment de répondre aux questions des journalistes.

Thomas Meunier n'a notamment pas pu échapper à une question concernant son avenir. En effet, le latéral du LOSC arrive en fin de contrat en juin prochain et s'il est encore un titulaire régulier avec les Dogues, il n'y a pour le moment eu aucune prolongation évoquée, comme il l'a lui-même révélé.

"Si je pouvais faire moi-même mon propre contrat et mettre ce que je veux dessus, ce serait certainement plus facile", plaisante Meunier en entame de réponse. "Mais non, il n'y a pas encore eu d'approche. Il faut dire qu'il y a actuellement 7 joueurs en fin de contrat. La saison passée, il y en avait 10, qui n'ont pas été prolongés, dont notamment Jonathan David.

Un retour à Bruges ? Meunier ne l'exclut pas

Le Belge sait donc qu'il doit se préparer à un éventuel départ. "Le club sait que ma porte est ouverte. On a discuté implicitement de la situation mais ça a toujours été très vague", reconnaît-il. "Je ne me fais pas de souci pour la saison prochaine. Si ce n'est pas à Lille, ce sera ailleurs. Je suis un aventurier, ça ne me dérange pas de bouger", sourit Thomas Meunier.

Il n'y a pas si longtemps, un retour au bercail - au Club de Bruges - avait été évoqué... et à n'en pas douter, si Meunier est libre l'été prochain, les rumeurs recommenceront à circuler. "Revenir à Bruges ? Pourquoi pas. J'y ai toujours été ouvert", rappelle le Dogue. "À 34 ans, je suis dans une position différente. Je me rappelle qu'à Dortmund et au PSG, j'avais l'embarras du choix. Maintenant, c'est différent".



Thomas Meunier n'a en tout cas pas encore été contacté par le FC Bruges. "Je n'ai pas reçu de coup de fil de leur part, ni du Standard, ni d'Anderlecht, ni d'aucun club belge. Des clubs se renseignent, il y a des échanges. Ma porte est toujours ouverte, on peut toujours discuter, avec n'importe quel club", conclut le Diable Rouge.