"C'est quand même bizarre" : Hein Vanhaezebrouck ne comprend pas comment Anderlecht a pu faire cette erreur

Hein Vanhaezebrouck encense Keisuke Goto après sa saison à Saint-Trond et le place sans hésiter parmi les grandes révélations de Jupiler Pro League.

"Un joueur de Saint-Trond, la révélation de la saison, ne peut pas manquer à l'appel, et j'ai choisi Keisuke Goto", explique Hein Vanhaezebrouck pour justifier la présence du Japonais dans son équipe de l'année. Le buteur a impressionné grâce à son efficacité, devenant un pion essentiel des Canaris.

Pourtant, Vanhaezebrouck ne comprend pas pourquoi Anderlecht l'a laissé partir. "C'est quand même bizarre : Anderlecht a dépensé beaucoup d'argent pour un attaquant cet hiver, alors qu'ils en avaient un qu'ils ont préféré prêter", regrette-t-il dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Une vente de Keisuke Goto ?

Ce n'est pas la première fois qu'il s'interroge. "À l'époque, je me demandais pourquoi ils n'utilisaient pas Goto", dit-il. "Mais ce n'est pas la première fois qu'ils se trompent sur ce genre d'estimation." Selon lui, le Japonais avait le niveau pour jouer à Anderlecht.

Goto s'est fait remarquer grâce à ses performances à Saint-Trond, même en dehors de la Belgique. C'est peu probable qu'il reste une saison de plus, notamment à cause des limites financières du club.



"Le STVV ne peut pas se le permettre, je ne sais pas si Anderlecht veut le récupérer, et Goto ne sera pas très chaud de revenir", conclut-il.