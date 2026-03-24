"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

Avec le maintien en ligne de mire, le club a officiellement présenté aujourd'hui son nouvel entraîneur principal, une signature historique pour l'histoire du club qui connait ainsi son tout premier coach Danois.

Le Cercle Bruges a débuté un nouveau chapitre avec la nomination de Lars Friis comme entraîneur principal. Sa mission première ? Maintenir le club dans l'élite. Les vert et noir joueront en effet les barrages de relégation. Ils ont une bonne avance sur Dender, mais rien n'est encore mathématiquement acté.

Mission maintien puis un regard déjà porté vers avenir

"Assurer notre maintien en première division est évidemment notre objectif principal, mais avec notre décision de nommer un nouvel entraîneur principal, nous regardons aussi déjà vers l'avenir", a déclaré le directeur technique Luciano Murchio lors de la présentation officielle du nouvel entraîneur.

Le Cercle est maintenant dirigée par un entraîneur qui est plus expérimenté que son prédécesseur, et qui aborde sa mission avec un regard ouvert : "La Belgique est un nouvel environnement pour moi, mais comme j'étais déjà en discussion avec le Cercle depuis un certain temps, j'ai suivi la compétition ici de près. Il y a énormément de potentiel ici", a expliqué le Danois de 49 ans lors de sa présentation.

"J'avais aussi des contacts avec des personnes qui connaissent bien le football en Belgique. Non, ce n'est pas Brian Priske, dont j'étais l'assistant au Sparta Prague mais avec Jesper Fredberg qui a été mon directeur sportif à Viborg", clarifie-t-il.

Le premier entraîneur danois du Cercle

"Benny Nielsen et Morten Olsen", deux Danois qui ont évolué au Cercle il y a un moment. Il y a cinquante-cinq ans, le club était un des pionniers pour attirer des footballeurs danois dans notre pays. Mais le club n'a jamais eu de T1 Danois. Friis est donc le premier de l'histoire du club.





"Surtout Morten Olsen a été un homme très important pendant son mandat en tant que sélectionneur national dans la création de centres de formation au Danemark. De Bruges, je sais que c'est une très belle ville, j'y suis allé une fois en tant que membre du staff de FC Midtjylland qui avait joué contre le Club Bruges en Europa League en 2015. Nous avions gagné."