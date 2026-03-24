C'est officiel : Téléfoot range les crampons, plus de rendez-vous foot le dimanche matin sur TF1

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Téléfoot, c'est fini. TF1 a officialisé sa grille du dimanche matin, et la légendaire émission diffusée depuis 1977 prendra fin.

C'est un petit séisme pour plusieurs générations de fans de football. Téléfoot, émission emblématique en place depuis 1977 au sein de la grille des émissions de TF1 le dimanche matin et qui a traversé les époques, prendra fin à partir de la rentrée.

Pour le public belge, c'est également un choc, car même s'il s'agit d'une émission française, Téléfoot faisait aussi partie des habitudes des Belges. À 11h le dimanche matin, c'était le rendez-vous footballistique par excellence, qui va donc être remanié.

Téléfoot indisponible en Belgique ?

La "marque" Téléfoot continuera d'exister sur les plateformes digitales et en contenus vidéos, peut-être aussi via une émission en ligne sur TF1 + ; cependant, ces plateformes ne sont pas accessibles via les canaux traditionnels en Belgique, géolocalisation oblige.

C'est a priori une émission multisports qui prendra la place de Téléfoot, afin de mettre en valeur les autres contenus sportifs proposés par TF1, comme le rugby, le basketball ou encore le handball. Certains visages connus comme Bixente Lizarazu ou Grégoire Margotton pourraient rester en poste.



TF1 a notamment argué, pour expliquer ce choix, que les habitudes de consommation des amateurs de football ces dernières années avaient radicalement changé et que des millions de Français regardaient Téléfoot sur les plateformes digitales plutôt que le dimanche matin.