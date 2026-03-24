"Le Congo ne m'a jamais appelé" : un Diable Rouge répond une bonne fois pour toutes

Nathan Ngoy a expliqué pourquoi il a choisi les Diables Rouges plutôt que la République Démocratique du Congo.

Depuis novembre 2025, Nathan Ngoy est officiellement Diable Rouge. Parti du Standard de Liège pour exploser à Lille, le défenseur de 22 ans a tapé dans l'œil de Rudi Garcia.

Aucune hésitation de sa part

Invité sur le plateau de La Tribune, Ngoy a mis les choses au clair sur son choix de sélection. "Rudi Garcia et la RBFA sont venus avec un projet clair et honnête. Le Congo ne m'a jamais appelé. Quand ça commençait à faire du bruit du côté des fans congolais, Chancel Mbemba m'a juste dit de choisir avec le cœur et d'assumer ce choix."

Ces derniers mois, certains parlaient d'un possible choix entre la Belgique et la RDC. Des rumeurs alimentées par ses origines, mais qui n'ont jamais reposé sur du concret.

Titulaire à Lille

Aujourd'hui, le défenseur regarde devant lui. Sa progression à Lille lui a ouvert les portes de la sélection. Devenu titulaire au LOSC, Ngoy enchaîne les matchs et confirme qu'il a passé un cap.

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Il pourrait avoir du temps de jeu lors des matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique, fin mars et début avril.