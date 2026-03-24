Le Club de Bruges s'intéresse à un défenseur de Malines : un dossier ouvert depuis janvier

Le Club de Bruges pense à la saison prochaine. Le club va devoir bouger avec des départs qui se profilent en défense.

Redouane Halhal fait partie des joueurs suivis par le Club de Bruges. Le défenseur de Malines, âgé de 23 ans, réalise une belle saison. Le club aurait montré un intérêt concret en janvier.

Halhal s'est rapidement imposé à Malines. Arrivé libre en provenance de l'Atlético Madrid, il avait été prêté à Helmond Sport. Cette saison, il est devenu titulaire en défense et a contribué à la qualification de son équipe en Champions Play-Offs.

Bruges sur le coup

Si son option est levée, ce qui devrait être une simple formalité, il entamera sa dernière année de contrat. Une situation qui attire les clubs à la recherche d'un joueur fiable à un prix raisonnable.

Le Club de Bruges se prépare aux départs probables de Jorne Spileers et de Zaid Romero. Si d'autres noms circulent pour les remplacer, la piste Halhal est très sérieuse.



Mais la concurrence est rude, car des clubs étrangers comme le Hellas Verone sont sur le coup. À Bruges de voir s'ils passent à l'action cet été ou pas.