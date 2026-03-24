David Hubert ira prendre des notes chez un coach bien connu durant la trêve

Pas de pause pour David Hubert : à peine la phase classique terminée, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise s'en ira aux Pays-Bas. Il va suivre les méthodes d'entraînement de Peter Bosz dans le cadre de sa formation UEFA Pro.

L'Union Saint-Gilloise a conclu sa phase classique de la meilleure façon possible : par une large victoire sur la pelouse du STVV, l'un des principaux concurrents du champion en titre dans les Playoffs à venir. De quoi se détendre un peu, désormais, pour David Hubert ?

Pas vraiment. En effet, après la rencontre, le coach unioniste a révélé qu'il allait immédiatement embrayer sur une mission obligatoire dans le cadre de son cursus pour le diplôme UEFA Pro d'entraîneur.

David Hubert a hâte de voir Peter Bosz travailler

"Dans le cadre de ma licence Pro, je devais me rendre dans un club étranger et mon choix s'est porté sur le PSV Eindhoven de Peter Bosz", explique David Hubert dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. Un déplacement qui aurait pu se faire dès dimanche, mais qui a été reporté d'un jour.

Et aurait même pu être reporté d'un peu plus longtemps si le PSV Eindhoven, comme c'était possible, avait été sacré champion ce dimanche. "La première chose que j'ai fait après notre match, c'est de vérifier leur résultat. Car je ne crois pas qu'il y aurait eu un entraînement dans la foulée d'une fête pour le titre", souriait Hubert.



"J'ai très hâte d'y être. Peter Bosz est une vraie inspiration pour moi, notamment sa manière de jouer. Et Eindhoven n'est pas trop loin de la maison, ce qui est pratique au milieu de ces semaines chargées", conclut-il ensuite. "Je suis curieux de voir son approche".