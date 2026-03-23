"Si ça arrive encore une fois, je remets mon mandat" : Marc Wilmots prévient les supporters du Standard

"Si ça arrive encore une fois, je remets mon mandat" : Marc Wilmots prévient les supporters du Standard

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Marc Wilmots était l'invité de l'émission 'Dans le Vestiaire', sur le plateau d'RTL. Il se montre très ferme sur la situation du Standard.

Contre Westerlo, Sclessin a grondé. Logiquement mécontents du 'spectacle' proposé, les supporters ont sifflé. Mais ce n'est rien comparé à leur réaction à l'issue de la défaite 0-4 contre Gand, où certains supporters s'étaient introduits dans le vestiaire.

Un épisode qui a marqué Marc Wilmots : "Les supporters ont le droit de dire on est mécontents, ils peuvent siffler mais entrer dans un vestiaire et agresser des gens, ça, c’est au-dessus de tout. Ce ne sont pas les valeurs du Standard".

"Faire peur à des enfants, des familles qui viennent au stade, moi c’est non. Si ça arrive encore une fois, je remets mon mandat et je ne travaille plus au Standard. Là, on a dépassé les bornes", déplore-t-il. "Le club appartient à tous les supporters du Standard, tout le monde n’est pas d’accord avec ça et je ne suis pas d’accord qu’on menace les joueurs".

Pas en Europe Playoffs pour traîner la patte

Le directeur sportif tient à rassurer les sympathisants liégeois quant à la motivation générale pour les Europe Playoffs, synonymes de décrépitude hebdomadaire lors des dernières saisons : "L’entraîneur et moi, on n'a qu’une seule envie et ce ne sont pas des paroles : de gagner tous les matchs et de jouer pour la place en coupe d’Europe".


Wilmots ne veut pas entendre parler des 30 matchs de rang sans victoire en Playoffs : "Je n’ai pas vécu les quatre dernières années au Standard, mais j’ai vu que c’était un traumatisme. Ce sont des sportifs professionnels, qui sont encore au club pour un an et demi ou deux ans et demi, qui jouent leur carrière, un transfert. Je ne comprendrais pas qu’on n’ait pas envie de les jouer, sinon il faut changer de métier".

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