Un ancien du Standard évoque la dernière journée : "Ils sont restés en dessous de leur niveau"

La révélation de la saison a connu un petit coup de mou en fin de phase classique et semble dès lors devoir regarder derrière plutôt que devant.

Les deux derniers matchs de la phase régulière ont rapporté un douloureux 0 points sur 6 à STVV. Les Trudonnaires se sont inclinés en déplacement au KRC Genk dans le derby puis, à domicile, ils ont également perdu sans appel contre le champion en titre et leader, l'Union SG.

Steven Defour en attendait plus de STVV face à l'Union

"J'en attendais davantage de leur part contre l'Union. Devant un Stayen à guichets fermés, cela aurait pu être l'apothéose de leur superbe saison, mais ils sont restés en dessous de leur niveau", a critiqué Steven Defour dans Het Belang van Limburg, au sujet de la prestation des Canaris.

"Avec trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs, ils ont dû lâcher prise en haut de tableau. La pression est peut-être un peu retombée depuis qu'ils sont certains de leur billet pour les Champions' Play-offs. Même si ce n'est qu'un petit pour cent de moins par rapport à avant, cela peut déjà faire la différence entre gagner et perdre", analyse-t-il.

La troisième place, objectif maximal pour STVV ?

L'ancien médian du Standard et d'Anderlecht espère que STVV s'est désormais ressaisi afin d'atteindre ses objectifs. Selon lui, cela doit être la troisième place : "Au vu du classement et des rapports de force avec les poursuivants, cela me semble tout à fait atteignable."



"Après tout ce que STVV a montré cette saison, ils doivent être en mesure de tenir à distance La Gantoise et Anderlecht. Ce serait mérité aussi, une troisième place serait la cerise sur le gâteau", conclut-il.