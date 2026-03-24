"Bruges doit être champion pour parler d'une saison réussie" : la lutte avec l'Union s'annonce passionnante

Chafik Ouassal
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"Bruges doit être champion pour parler d'une saison réussie" : la lutte avec l'Union s'annonce passionnante
Photo: © photonews
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Bruges s'apprête pour les Champions Play-offs avec des ambitions claires. Après l'élimination en Europe et en coupe de Belgique, il ne reste plus que le championnat au club de la Venise du Nord.

Les Blauw & Zwart visent le titre et espèrent le concrétiser rapidement. Leur début de PO contre Anderlecht le lundi de Pâques sera donc immédiatement un premier gros test.

Le CEO du Club regarde le calendrier avec satisfaction, bien qu'il ne veuille pas trop l'analyser : "Nous sommes surtout contents de pouvoir commencer à domicile et aussi de finir à domicile", déclare Bob Madou à Sporza.

Bruges veut frapper un grand coup rapidement

"L'ordre des matchs est secondaire. Si les affiches sont belles sur papier, nous ne le saurons au final que lorsque nous les aurons jouées", poursuit-il.  

"Le Club doit être champion pour pouvoir parler d'une saison réussie. Nous l'avons déjà dit et c'est toujours notre ambition". Avec un match à domicile contre Anderlecht pour commencer, le Club a immédiatement l'occasion de lancer un signal fort aux autres équipes.

Des Play-offs qui s'annoncent disputés

Sans coupe d'Europe, Bruges espère être physiquement plus fort : "Espérons que tout le monde soit physiquement dans sa meilleure forme. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et montrer le meilleur de Bruges", a déclaré Madou qui reste toutefois prudent au niveau des conclusions trop hâtives.

Le CEO s'attend à ce que le titre ne soit décidé que tard dans la compétition et voit des PO disputés : "Nous avons appris ces dernières années que les playoffs sont longs. Des jugements sont rendus chaque journée, mais la véritable décision tombera probablement seulement lors de la 9e ou 10e journée. Il peut se passer énormément de choses. Nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes, match par match", conclut-il.

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