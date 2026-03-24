Analyse Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué
Photo: © photonews
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La défaite contre le Cercle a montré les limites d'Anderlecht. Sans son plan A, les Mauves manquent cruellement de créativité et de solutions pour faire la différence.

Face au bloc bien organisé du Cercle de Bruges, Anderlecht s'est créé très peu d'occasions. Le rythme était trop lent, les idées manquaient et le jeu devenait prévisible. Il a fallu attendre la fin du match pour voir un peu de mouvement.

Hazard a pris les devants

Thorgan Hazard a pris ses responsabilités. Lors des vingt dernières minutes, il était partout : il a récupéré des ballons, lancé des actions et tenté de faire la différence presque à lui seul. Il a fini par marquer, mais trop tard pour changer le résultat. Un but qui montre à quel point Anderlecht dépend d'un seul joueur quand le collectif ne suit pas.

L'absence de Nathan Saliba et Enrick Llansana s'est fait sentir. Sans leur impact physique et leur pressing, le système de Jérémy Taravel a perdu beaucoup d'efficacité.

La recette du succès d'Anderlecht repose sur l'intensité et la pression. Mais quand ces éléments disparaissent, il n'y a pas d'alternative. Il ne reste que le talent individuel de Hazard.

Anderlecht ne doit plus hésiter

Sa situation contractuelle devient essentielle. Des joueurs avec son profil, son expérience et son efficacité sont devenus rares et impayables pour un club comme Anderlecht. Même à 33 ans, un contrat de deux ans serait logique. C'est l'un des rares capables de porter l'équipe quand elle est en difficulté.

Garder des jeunes comme Nathan De Cat passe par un projet sportif solide, avec de l'Europe et un effectif plus compétitif.

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