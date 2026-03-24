Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers
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Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur
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L'Ajax était pressé de se séparer de Carlos Forbs, mais le club tenait quand même à récupérer une indemnité de transfert sérieuse. Bruges, en revanche, connaissait très bien la situation du Portugais recruté pour six millions d'euros.

Analystes et ex-footballeurs ont estimé que l'Ajax avait fait l'affaire du siècle, car chez les Amstellodamois, Forbs a effectivement en partie déçu, mais cela s'expliquait aussi par le fait que l'Ajax ne lui a accordé que 822 minutes pour faire ses preuves lors de sa première saison.

Forbs est un joueur qui a besoin de beaucoup de temps de jeu pour être performant

Mais à Bruges, on savait déjà que Forbs n'est pas le type de joueur à faire entrer en cours de match, il faut qu'il monte en puissance au fil d'une rencontre. Et qu'il a besoin de confiance. Il l'a reçue dès le premier jour au Jan Breydel. Après cinq journées, il s'est installé dans le onze de base pour ne plus en sortir.

Contre Salzbourg lors des qualifications de la Ligue des Champions, il a montré de très belles choses, ce qui correspondait aussi aux conclusions de Dévy Rigaux dans les rapports de scouting. Forbs n'avait tout de même pas pu perdre les qualités qu'il avait laissé admirer chez les jeunes de Manchester City.

26 buts et 13 passes décisives en une saison avec les espoirs de Man City

Lorsqu'il a bouclé sa saison pleine chez les espoirs de City avec 26 buts et 13 assists en 38 matches, l'Ajax n'a pas hésité à poser 14 millions sur la table pour le recruter. Mais là-bas, on n'a pas bien géré son talent. Il a eu un rôle secondaire en championnat, alors qu'en Europe il a bien eu sa chance. Mais même là on l'a baladé de la gauche à la droite, et même au poste de milieu offensif.

Mais Bruges l'a recruté pour le flanc droit et il a pu y faire ce qu'il sait faire de mieux. Cela fait qu'aujourd'hui il vaut déjà 18 millions d'euros, voire plus. En tant qu'international espoirs portugais et avec un contrat jusqu'en 2028 (avec option), les Blauw & Zwart devraient aussi réaliser une belle plus-value.

Aux Pays-Bas, certains doivent rire jaune aujourd'hui : l'Ajax a essuyé une lourde perte sur ce joueur, et le Club va en retirer au moins le triple de son investissement. Voilà un nouvel exemple de très bonne gestion de la part du Club.

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