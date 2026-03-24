La première erreur de Jérémy Taravel ? Anas Tajaouart a reçu un cadeau empoisonné

C'était la surprise du chef, forcée par les circonstances : Anas Tajaouart a débuté dans l'entrejeu contre le Cercle de Bruges. Il est sorti à la mi-temps après 45 minutes compliquées mais qui ne valaient pas qu'il soit plus pointé du doigt qu'un autre.

Jérémy Taravel n'avait pas beaucoup d'options ce dimanche au moment de composer son entrejeu pour le match face au Cercle de Bruges. Nathan Saliba suspendu, Enric Llansana blessé, Marco Kana à peine de retour de blessure : c'est donc finalement Anas Tajaouart qui a été titularisé aux côtés de Nathan De Cat.

Et pour la première titularisation de sa carrière avec l'équipe A (il était monté au jeu en préliminaires européens à Häcken, et en Coupe de Belgique contre Ninove), Tajaouart a... fait ce qu'il a pu. Peu d'impact physique mais beaucoup de disponibilité, quelques belles ouvertures. Le meneur de jeu du RSCA Futures a tenté des choses, parfois sans succès.

Taravel aurait dû laisser Tajaouart sur le terrain... ou ne pas le titulariser

Mais à la mi-temps, Tajaouart a cédé sa place. Aucun joueur d'Anderlecht ne méritait la moyenne, mais c'est lui qui a été la victime du remaniement tactique souhaité par Taravel. On en est certain : quand le coach évoquait des joueurs manquant d'envie après la rencontre, il ne pensait pas à Anas Tajaouart. Dès lors, pourquoi le sortir ?

Jérémy Taravel a peut-être bien commis sa première vraie erreur dimanche. Reste à savoir si l'erreur était de titulariser Tajaouart, certes au-dessus du lot avec le RSCA Futures, mais les U23 n'ont clairement pas le niveau de l'équipe A ; ou si c'était de le faire sortir à la pause.

Avait-il d'autres options ? Titulariser Mats Rits en était une, mais ce dernier, lui, n'a vraiment plus le niveau. Yari Verschaeren aux côtés de Nathan De Cat, comme après la pause ? C'était probablement l'idéal... mais on peut aussi comprendre l'envie de Jérémy Taravel de récompenser un jeune qui se donne en U23, par rapport à un joueur en fin de contrat et plus vraiment concerné.





Quoi qu'il en soit, on a pu voir ce dimanche les limites d'Anas Tajaouart, qui n'a "que" 20 ans - un Théo Leoni n'a pas fait ses débuts en équipe A avant ses 23 ans - et a encore beaucoup de coffre à prendre pour avoir sa place dans le onze sans de nombreuses absences. Mais méritait-il pour autant de voir ses débuts gâchés dès la pause ?