Un ancien chouchou du public mauve de retour à Anderlecht ?

Chafik Ouassal
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Un ancien chouchou du public mauve de retour à Anderlecht ?
Photo: © Photonews

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Le RSCA se projette déjà vers la saison prochaine et étudie également des possibilités de renforts en interne.

A l'aube des Champions PO, Anderlecht travaille également déjà à la préparation de la saison prochaine. Le club serait notamment sur une piste surprenante : le retour d'une vieille connaissance.

En effet, selon Sacha Tavolieri Anderlecht envisagerait de recruter Cheikhou Kouyaté. Le milieu de terrain est actuellement sans club après avoir quitté Amed SK (Turquie) et constituerait une option intéressante pour les Mauves.

L'intention n'est toutefois pas de l'intégrer à l'équipe première. Anderlecht verrait surtout en Kouyaté une force expérimentée capable d'accompagner les jeunes joueurs du RSCA Futures.

L'expérience comme atout

Fort de son parcours international avec le Sénégal et de ses nombreuses années d'expérience au plus haut niveau, Kouyaté pourrait jouer un rôle important dans le développement des jeunes talents. Le club le verrait comme un mentor idéal au sein du centre de formation.

Selon les informations relayées, des premiers contacts auraient déjà été pris entre les deux parties. Si un accord est trouvé, Cheikhou Kouyaté entamerait alors une deuxième période au RSC Anderlecht, où il avait déjà laissé une forte impression par le passé.

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