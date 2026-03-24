Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

Nouvelle étonnante à Anderlecht : Bram Geers, Performance Director des Mauves, va temporairement endosser une deuxième casquette.

Bram Geers (32 ans), Performance Director du RSC Anderlecht, va renforcer temporairement le staff... de l'équipe nationale d'Allemagne. Préparateur physique des Mauves de 2017 à 2022 puis au sein du staff de Vincent Kompany à Burnley et au Bayern Munich, Geers connaît donc très bien une bonne partie du noyau allemand.

Geers rejoindra le staff de Julian Nagelsmann pour la trêve internationale à venir, ainsi que pour la Coupe du Monde 2026, précise le RSCA. "Bram continuera d'exercer ses fonctions de Performance Director dans notre club et il renforcera donc la Mannschaft sur une base temporaire pendant les périodes de matchs internationaux".

Bram Geers travaillera... avec Alfred Schreuder

Après avoir rencontré énormément de succès aux côtés de Vincent Kompany, décrochant le titre de champion d'Allemagne la saison passée, Geers était revenu par la grande porte à Anderlecht dans un rôle de Performance Director.

"Un rôle qu'il reprendra après la Coupe du Monde", précise bien le communiqué du Sporting d'Anderlecht. Pas question donc d'un nouveau remaniement dans l'organigramme, mais bien d'une opportunité difficile à refuser pour Bram Geers.



Ironiquement, Geers y collaborera avec un certain Alfred Schreuder, ancien coach du Club de Bruges et devenu adjoint de Julian Nagelsmann. Schreuder aurait dû devenir le T1 du RSC Anderlecht après le licenciement de Besnik Hasi, mais les négociations n'avaient pas abouti.