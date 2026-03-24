45 millions d'euros pour rien ? Un Diable Rouge invité à quitter son club

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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45 millions d'euros pour rien ? Un Diable Rouge invité à quitter son club

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Loïs Openda n'a pas convaincu à la Juventus et pourrait faire ses valises. Le club turinois prépare un remaniement offensif et l'attaquant belge ne fait plus partie des plans.

Avec à peine deux buts en 33 matchs, les statistiques de Loïs Openda sont décevantes. L'attaquant n'a pas réussi à s'imposer et le Diable Rouge a dû se contenter de suivre les rencontres depuis le banc de touche.

L'entraîneur de la Juve, Luciano Spalletti, a perdu confiance en lui. Il a préféré aligner des ailiers à la pointe de l'attaque. Un message très clair : Openda doit se chercher un nouveau club.

Selon l'expert des transferts Gianluca Di Marzio, la Juventus en a vu assez et travaille en coulisses sur son départ. On se dirige de plus en plus vers un départ en fin de saison.

Kolo Muani pour le remplacer ?

Même l'avenir de Dušan Vlahović ne devrait rien changer à l'histoire. Alors qu'un départ du Serbe aurait pu rebattre les cartes, le journaliste Nicolò Schira rapporte que la Juventus souhaite au contraire prolonger son contrat.


En attendant, le club cherche un remplaçant. Randal Kolo Muani est le grand favori pour redonner du peps à l'attaque turinoise. Quant à Openda, il faudra voir quel club est intéressé par son profil.

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