Ça se confirme : un futur Diable Rouge évoluera bien en Premier League la saison prochaine

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Laissé avec les Diablotins, qui disputeront deux rencontres importantes de qualification au championnat d'Europe, Mike Penders devrait bien évoluer en Premier League la saison prochaine, puisqu'il devrait occuper le poste de titulaire à Chelsea.

Il est peut-être l'un des déçus de la sélection de Rudi Garcia : malgré l'absence de Thibaut Courtois, Mike Penders ne sera pas du voyage aux États-Unis avec les Diables Rouges.

Le portier de Strasbourg a en effet été laissé avec les U21, qui disputeront deux matchs importants de qualification pour le prochain championnat d'Europe espoirs. Ce sont Maarten Vandevoordt, Senne Lammens et Matz Sels qui ont été appelés avec les A.

Un signe, peut-être, que le portier acheté par Chelsea contre 20 millions d'euros en 2024 ne sera pas dans le noyau du Mondial, puisque Thibaut Courtois devrait y être accompagné des trois gardiens déjà repris en mars.

Mike Penders devrait bien évoluer à Chelsea la saison prochaine

Cela ne change, par contre, rien à l'avenir de Mike Penders, qui semble déjà tout tracé. Comme le confirme The Telegraph ce mercredi, l'ancien du Racing Genk sera bien intégré au noyau A de Chelsea la saison prochaine.


Selon le quotidien d'Outre-Manche, Liam Rosenior restera en place pour débuter la saison prochaine, et l'ancien entraîneur de Strasbourg aimerait que son ex-gardien titulaire le rejoigne pour occuper le même rôle chez les Blues. Penders entrerait en concurrence avec Robert Sánchez et Filip Jorgensen, mais semble partir avec une longueur d'avance puisque ces deux derniers cités n'ont pas convaincu dans la capitale anglaise.

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