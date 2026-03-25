Interview La saison du Standard est-elle déjà terminée ? "Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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La saison du Standard est-elle déjà terminée ? "Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters"
Photo: © photonews
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C'est une question que beaucoup de supporters, et d'observateurs de manière générale, se posent. Vincent Euvrard sait que non, mais il ne veut pas rentrer dans de beaux discours pour tenter de convaincre le public de Sclessin et préfère se contenter de le prouver sur le terrain.

La saison du Standard est-elle déjà terminée ? C'est la question que se posent, avec une réponse souvent déjà bien ancrée, les supporters liégeois et les observateurs de manière générale après le partage moribond des Rouches face à Westerlo, ce dimanche.

Muets pour la douzième fois en trente rencontres de Pro League, les hommes de Vincent Euvrard (et de Mircea Rednic en début de saison) débuteront néanmoins les Europe Play-Offs en deuxième position, avec un petit point de retard sur Genk, et peuvent raisonnablement envisager de se mêler à la course à la septième place pour tenter de briguer la dernière place en Conference League.

Le Standard va-t-il encore s'écrouler en Europe Play-Offs ?

Mais on a cependant tendance à dire qu'on le connaît, ce Standard, qui n'a remporté aucun de ses trente derniers matchs de Play-Offs 2 et qui a toujours le don de s'écrouler une fois le Top 6 à portée de main. Le staff liégeois aurait pu espérer une belle affiche d'entrée pour stimuler un peu plus les joueurs, mais ce sera un déplacement peu sexy à Louvain le samedi 4 avril, duquel il faudra cependant impérativement revenir victorieux.

La réception de Westerlo lors de la deuxième journée n'est pas plus emballante, surtout avec ce "joli" prélude que nous ont offert les deux équipes ce dimanche. Et avec un 1/6, voire pire, un 0/6 pour commencer ces Europe Play-Offs, autant dire que le déplacement à Charleroi qui suivra fera déjà office de dernière chance.

Un facteur peut faire la différence

Toutefois, et on l'a déjà écrit, une donnée importante est différente cette saison : tous les joueurs appartiennent au club, ce qui signifie qu'ils joueront donc eux aussi leur avenir dans ces Europe Play-Offs, et pas seulement dix ou quinze d'entre eux, comme lors des derniers exercices, qui partaient en fin de saison sans que la position finale du Standard n'ait de conséquences directes sur la suite de leur carrière.

La réalité est donc que non, la saison du Standard n'est pas encore terminée, même s'il faudra très rapidement gagner dans ces Europe Play-Offs pour la maintenir en vie. Mais après le partage face à Westerlo, Vincent Euvrard n'a pas vraiment cherché à convaincre les supporters liégeois, puisqu'il sait très bien que ses prédécesseurs l'ont déjà fait par le passé, et que ça n'a rien donné.

Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters"

"Je comprends qu’ils aient du mal à y croire, il n’y a aucun mot qui va les convaincre aujourd’hui. C’est à nous de montrer par les actes qu’on sera à fond dans ces Europe Play-Offs", répondait-il en conférence de presse, avant d'évoquer la fameuse statistique qui semble hanter les travées de Sclessin.

"Ce n'est pas normal qu’un club comme le Standard gagne un seul match sur 32 en Play-Offs 2. Ce sont des statistiques horribles, et c'est à nous d'élever le niveau et de montrer sur le terrain qu'on va y aller à fond. Mais encore une fois, aucune phrase ne va convaincre les supporters, donc je ne vais même pas essayer", a conclu Vincent Euvrard, qui a le mérite de ne pas vouloir vendre du rêve à un public déjà désabusé.

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