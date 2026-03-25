Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

C'est un coup dur pour Malines : le capitaine Fredrik Hammar s'est occasionné une fracture de la mâchoire à l'entraînement. Le KaVé espère qu'il pourra débuter les Champions Play-Offs avec un masque, mais ce n'est pas encore gagné.

Malines risque de se retrouver privé de son capitaine pour le début des Champions Play-Offs. En effet, Fredrik Hammar a été victime d'une fracture de la mâchoire à l'entraînement après une sérieuse collision.

Le milieu de terrain suédois de 25 ans pourrait manquer jusqu'à six semaines de compétition, ce qui serait un sérieux coup dur pour le KaVé avant d'entamer les dix derniers matchs de la saison.

Cependant, le staff médical va tenter de faire le maximum pour remettre Hammar plus rapidement sur pied. Malines espère pouvoir l'aligner avec un masque de protection dès le 6 avril à La Gantoise, dans le cadre de la première journée.

Malines veut faire jouer Fredrik Hammar avec un masque

Il y a de l'espoir pour le KaVé, qui, il y a quelques semaines, avait récupéré Mory Konaté trois semaines après une blessure similaire, avec un masque.



La présence de Fredrik Hammar serait plus que la bienvenue pour Fred Vanderbiest, qui espère aussi pouvoir récupérer Mathis Servais pour le début des Champions Play-Offs après, pour lui aussi, quelques semaines d'absence en raison d'une blessure.