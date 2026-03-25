"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

C'est avec un joli béret que Jeremy Doku s'est présenté au Proximus Basecamp de Tubize, ce lundi. Un style qui a visiblement amusé Rayan Cherki, son coéquipier à Manchester City.

Ce lundi, les Diables Rouges sélectionnés par Rudi Garcia sont arrivés au Proximus Basecamp de Tubize en vue du mini-stage aux États-Unis et des deux matchs amicaux face aux USA et au Mexique.

Alors qu'en Équipe de France, surtout, les arrivées à Clairefontaine ressemblent de plus en plus à un véritable défilé de la Fashion Week, c'est beaucoup moins le cas en Belgique, où les Diables arborent généralement un style vestimentaire bien plus sobre.

Cela n'a pas empêché Jeremy Doku d'être moqué (avec humour) sur les réseaux sociaux par l'un de ses coéquipiers à Manchester City : Rayan Cherki.

Quand Rayan Cherki s'amuse du béret porté par Jeremy Doku

En cause, le béret porté par l'ancien du Stade Rennais et du Sporting d'Anderlecht. "Tu as pris celui du coach ?", humorise Cherki, en référence aux bérets souvent portés par Pep Guardiola.

Une réponse qui a visiblement beaucoup amusé dans les commentaires. Le signe, aussi, que l'ambiance est optimale entre les deux offensifs de Manchester City.



