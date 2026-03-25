"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

Les coups de pied arrêtés prennent une place de plus en plus importante dans le monde du football. Toutes les équipes y accordent une importance grandissante, comme à Saint-Trond, où Sepp De Roover est en charge de ce domaine.

Environ 25 % des buts marqués cette saison en Jupiler Pro League proviennent de phases arrêtées. Des entraînements spécifiques deviennent donc de plus en plus importants dans un football où les marges d'erreur se réduisent d'année en année.

L'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ont inscrit treize buts sur phase arrêtée durant la phase classique, mais le plus haut total revient à Saint-Trond, avec 14 réalisations. Un total impressionnant, fruit du travail de Sepp De Roover.

"La première chose que Wouter Vrancken m'a demandée en début de saison, c'était de travailler les phases arrêtées", a-t-il expliqué au micro de Het Laatste Nieuws. "Et depuis, j'y travaille d'arrache-pied."

Personne ne fait mieux que Saint-Trond sur phase arrêtée

"Chaque semaine, je commence par visionner 250 séquences de coups de pied arrêtés de notre futur adversaire. J'en tire des enseignements sur leurs schémas de jeu et j'analyse comment nous pouvons les contrer grâce à nos atouts, avant de briefer les joueurs lors d'une réunion de quinze minutes."



"Nous n'avons pas la même qualité individuelle que l'Union ou Bruges, mais nous nous efforçons de placer nos joueurs de tête dans les bonnes zones. C'est essentiel. C'est le travail de tout le staff, de toute l'équipe, et les joueurs s'en acquittent avec une grande discipline", a-t-il conclu. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que ça paie pour les Trudonnaires, troisièmes à l'entame des Champions Play-Offs.