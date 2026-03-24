Joli coup pour le Standard : un attaquant libre et très courtisé en Pro League devrait débarquer

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En quête d'efficacité offensive pour la saison prochaine, le Standard de Liège cible Bruny Nsimba. Le club mise sur l'attaquant de Dender pour dynamiser son attaque.

Bruny Nsimba est en fin de contrat au FCV Dender. Avec neuf buts toutes compétitions confondues, l'attaquant de 25 ans s'est fait remarquer cette saison et attire l'attention de plusieurs clubs de Pro League.

Selon nos informations, les discussions entre Nsimba et le Standard sont bien avancées. Un accord est proche, avec à la clé un contrat de trois ans et une visite médicale déjà prévue.

Bruny Nsimba se dirige vers le Standard

Le Cercle de Bruges avait été cité comme possible destination, mais le club serait hors course. D'autres équipes suivent le dossier, mais le Standard de Liège a une longueur d'avance actuellement.

La présence de Vincent Euvrard pèse dans le dossier. L'entraîneur connaît bien Nsimba pour l'avoir eu à Dender, un détail qui compte pour le joueur.



Tout porte à croire que le Standard est proche de s'offrir un nouveau renfort offensif. Le club veut améliorer son efficacité devant le but.