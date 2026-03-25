Mauvaise nouvelle pour Jeremy Taravel : un joueur d'Anderlecht doit se faire opérer

Victime de douleurs aux adducteurs peu après son arrivée à Anderlecht, Danylo Sikan va devoir passer par la case opération. Le timing de celle-ci reste encore à définir.

Recruté en provenance de Trabzonspor au mois de janvier contre quatre millions d'euros, Danylo Sikan a pris part à cinq rencontres de Jupiler Pro League avec le Sporting d'Anderlecht avant de s'occasionner une blessure aux adducteurs.

Arrivé avec une casquette de titulaire, l'Ukrainien de 24 ans a rapidement baissé de grade dans la hiérarchie de Jeremy Taravel, qui lui a préféré Thorgan Hazard dans un rôle de faux numéro 9, avec un certain succès.

Victime de douleurs depuis quelques semaines, Danylo Sikan a déjà réalisé plusieurs infiltrations, qui n'ont pas porté leurs fruits et qui ne lui ont pas permis de se débarrasser de la douleur.

Danylo Sikan va devoir se faire opérer

Selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure, ce sera donc un passage sur le billard pour l'attaquant d'Anderlecht, qui va devoir subir une petite opération.



Le timing de celle-ci reste toutefois encore incertain. Sera-t-il opéré dès maintenant, pour pouvoir monter en puissance durant les Champions Play-Offs, ou à la fin de la saison, ce qui signifie que le club devra limiter sa charge de travail jusque-là ? La balle est dans le camp d'Anderlecht et de Sikan, qui ne vit décidément pas le début d'aventure rêvé en Belgique.