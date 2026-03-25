Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Plus mature dans son approche, Julien Duranville est épargné par les blessures depuis près de trois mois. Une petite victoire en soi pour le Diablotin, qui peine encore à véritablement faire s'envoler sa carrière.

Prêté par le Borussia Dortmund au FC Bâle jusqu'à la fin de la saison, Julien Duranville peine à véritablement faire décoller sa carrière en raison de blessures à répétition.

Cela va cependant mieux, depuis quelques semaines, puisque le jeune ailier gauche de 19 ans a connu cinq titularisations et six montées au jeu depuis la fin du mois de janvier. Un retour en forme qui lui a permis d'être sélectionné avec les Diablotins pour cette trêve du mois de mars.

"Quand je me blessais sans cesse aux ischios, à droite puis à gauche, j'ai eu des doutes à certains moments", a déclaré l'ancien talent d'Anderlecht, cité par nos confrères de la Dernière Heure, en conférence de presse au Proximus Basecamp de Tubize. "J'ai cru que ça n'allait s'arrêter, je ne trouvais aucune solution."

Julien Duranville a mûri et est désormais épargné par les blessures

"C'est cependant une période qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Il y avait quelques angoisses, mais j'y ai fait face. J'en ai tiré des leçons, notamment sur la prévention. Quand je jouais à Anderlecht, je voyais que mes coéquipiers travaillaient en salle pour s'échauffer avant leurs séances, et moi, je jonglais avec le ballon. J'ai compris aujourd'hui qu'il est primordial de se préparer et d'avoir une routine."

Auteur d'un but et d'une passe décisive depuis son arrivée à Bâle, Duranville a beaucoup appris. "Cela fait longtemps que je n'ai plus eu de problèmes, je touche du bois. Désormais, j'ai confiance en mon corps, et je pense que ça paie aujourd'hui.

"Pendant mes absences, j'en ai aussi profité pour travailler tactiquement. Je suis quelqu'un de créatif et j'ai besoin d'une certaine discipline pour intégrer ce que l'entraîneur demande. Aujourd'hui, je me sens plus mature dans mon jeu et ma panoplie est un peu plus large", a conclu Julien Duranville.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Borussia Dortmund
Julien Duranville

Plus de news

Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

08:30
Mauvaise nouvelle pour Jeremy Taravel : un joueur d'Anderlecht doit se faire opérer

Mauvaise nouvelle pour Jeremy Taravel : un joueur d'Anderlecht doit se faire opérer

07:20
"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

07:40
Anderlecht, Genk et l'Union, entre autres, veulent conserver les Playoffs

Anderlecht, Genk et l'Union, entre autres, veulent conserver les Playoffs

06:40
La saison du Standard est-elle déjà terminée ? "Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters" Interview

La saison du Standard est-elle déjà terminée ? "Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters"

06:00
Un ancien chouchou du public mauve de retour à Anderlecht ?

Un ancien chouchou du public mauve de retour à Anderlecht ?

22:40
Un ancien du Standard évoque la dernière journée : "Ils sont restés en dessous de leur niveau"

Un ancien du Standard évoque la dernière journée : "Ils sont restés en dessous de leur niveau"

23:15
Le format de la compétition sous pression : une amende de plusieurs millions menace la Pro League

Le format de la compétition sous pression : une amende de plusieurs millions menace la Pro League

23:00
Un nouveau scandale de corruption de grande ampleur secoue le monde du football

Un nouveau scandale de corruption de grande ampleur secoue le monde du football

23:30
La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

18:20
Un ancien du Standard évoque sa belle percée en Espagne : "Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau"

Un ancien du Standard évoque sa belle percée en Espagne : "Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau"

22:00
Vincent Kompany, digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Vincent Kompany, digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

22:20
"Bruges doit être champion pour parler d'une saison réussie" : la lutte avec l'Union s'annonce passionnante

"Bruges doit être champion pour parler d'une saison réussie" : la lutte avec l'Union s'annonce passionnante

21:00
6
Un autre joueur manquait à l'appel lors de la première séance du rassemblement des Diables Rouges

Un autre joueur manquait à l'appel lors de la première séance du rassemblement des Diables Rouges

21:40
"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

20:40
"Il est entier c'est le plus important" : Noa Lang évoque pour la première fois sa très médiatisée blessure

"Il est entier c'est le plus important" : Noa Lang évoque pour la première fois sa très médiatisée blessure

21:20
Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

20:00
🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

20:20
STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

19:30
Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

18:40
"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

14:40
Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

17:00
Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué Analyse

Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué

14:00
1
Thomas Meunier a de grandes ambitions : "Mais le record de Vertonghen ? Impossible !"

Thomas Meunier a de grandes ambitions : "Mais le record de Vertonghen ? Impossible !"

19:00
Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge

Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge

17:40
La première erreur de Jérémy Taravel ? Anas Tajaouart a reçu un cadeau empoisonné

La première erreur de Jérémy Taravel ? Anas Tajaouart a reçu un cadeau empoisonné

13:00
Zeno Debast heureux d'accueillir un Anderlechtois à Tubize : "Le meilleur jeu long ? Moi, quand même"

Zeno Debast heureux d'accueillir un Anderlechtois à Tubize : "Le meilleur jeu long ? Moi, quand même"

16:30
Grosse surprise : Antoine Griezmann quittera l'Europe au terme de la saison

Grosse surprise : Antoine Griezmann quittera l'Europe au terme de la saison

18:00
Gros coup dur pour les Diables Rouges : Romelu Lukaku déclare forfait !

Gros coup dur pour les Diables Rouges : Romelu Lukaku déclare forfait !

17:20
"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs Interview

"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs

15:40
C'est officiel : Téléfoot range les crampons, plus de rendez-vous foot le dimanche matin sur TF1

C'est officiel : Téléfoot range les crampons, plus de rendez-vous foot le dimanche matin sur TF1

16:00
David Hubert ira prendre des notes chez un coach bien connu durant la trêve

David Hubert ira prendre des notes chez un coach bien connu durant la trêve

15:00
Thomas Meunier ouvert à un retour en Belgique : "Bruges ? Je ne suis fermé à aucun club"

Thomas Meunier ouvert à un retour en Belgique : "Bruges ? Je ne suis fermé à aucun club"

15:20
Le pire gardien de Pro League ? La 'next big thing' du football belge pourrait le remplaçer plus tôt que prévu Analyse

Le pire gardien de Pro League ? La 'next big thing' du football belge pourrait le remplaçer plus tôt que prévu

14:20
"C'est quand même bizarre" : Hein Vanhaezebrouck ne comprend pas comment Anderlecht a pu faire cette erreur

"C'est quand même bizarre" : Hein Vanhaezebrouck ne comprend pas comment Anderlecht a pu faire cette erreur

12:20
4
Le Club de Bruges s'intéresse à un défenseur de Malines : un dossier ouvert depuis janvier

Le Club de Bruges s'intéresse à un défenseur de Malines : un dossier ouvert depuis janvier

13:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved