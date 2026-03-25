Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

Plus mature dans son approche, Julien Duranville est épargné par les blessures depuis près de trois mois. Une petite victoire en soi pour le Diablotin, qui peine encore à véritablement faire s'envoler sa carrière.

Prêté par le Borussia Dortmund au FC Bâle jusqu'à la fin de la saison, Julien Duranville peine à véritablement faire décoller sa carrière en raison de blessures à répétition.

Cela va cependant mieux, depuis quelques semaines, puisque le jeune ailier gauche de 19 ans a connu cinq titularisations et six montées au jeu depuis la fin du mois de janvier. Un retour en forme qui lui a permis d'être sélectionné avec les Diablotins pour cette trêve du mois de mars.

"Quand je me blessais sans cesse aux ischios, à droite puis à gauche, j'ai eu des doutes à certains moments", a déclaré l'ancien talent d'Anderlecht, cité par nos confrères de la Dernière Heure, en conférence de presse au Proximus Basecamp de Tubize. "J'ai cru que ça n'allait s'arrêter, je ne trouvais aucune solution."

Julien Duranville a mûri et est désormais épargné par les blessures

"C'est cependant une période qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Il y avait quelques angoisses, mais j'y ai fait face. J'en ai tiré des leçons, notamment sur la prévention. Quand je jouais à Anderlecht, je voyais que mes coéquipiers travaillaient en salle pour s'échauffer avant leurs séances, et moi, je jonglais avec le ballon. J'ai compris aujourd'hui qu'il est primordial de se préparer et d'avoir une routine."

Auteur d'un but et d'une passe décisive depuis son arrivée à Bâle, Duranville a beaucoup appris. "Cela fait longtemps que je n'ai plus eu de problèmes, je touche du bois. Désormais, j'ai confiance en mon corps, et je pense que ça paie aujourd'hui.





"Pendant mes absences, j'en ai aussi profité pour travailler tactiquement. Je suis quelqu'un de créatif et j'ai besoin d'une certaine discipline pour intégrer ce que l'entraîneur demande. Aujourd'hui, je me sens plus mature dans mon jeu et ma panoplie est un peu plus large", a conclu Julien Duranville.