Anderlecht, Genk et l'Union, entre autres, veulent conserver les Playoffs

Il a été décidé de repasser, dès la saison prochaine, à un championnat à 18 clubs sans play-offs. En contrepartie, l'ancrage des équipes U23 en 1B avait également été approuvé, un compromis dans lequel plusieurs clubs pouvaient alors se retrouver.

La semaine prochaine, une nouvelle réunion cruciale de la Pro League figure à l'agenda. Le format de la compétition reste un sujet brûlant, car le système approuvé l'an dernier est déjà à nouveau vivement contesté.

Genk a changé de position

Fait marquant : certaines équipes souhaitent désormais revenir sur cette décision. Genk est ainsi cité explicitement comme un club qui avait voté en faveur du nouveau format à l'époque, mais qui plaide aujourd'hui à nouveau pour un système avec play-offs.

L'Union Saint-Gilloise et Anderlecht sont eux aussi partisans d'une formule avec Play-offs. Ils n'étaient déjà pas favorables à la suppression l'an dernier, mais avaient dû s'incliner faute de majorité pour un autre format.

Quoi qu'il en soit, le dossier occupe une place de choix à l'ordre du jour de la réunion de la Pro League. Il faudra également tenir compte de la possibilité que le quota d'équipes U23 en Challenger Pro League soit finalement supprimé.

Le retour des Play-offs ?

Pour l'instant, l'intention reste d'introduire dès la saison prochaine une formule à 18 équipes sans Play-offs. Certains regrettent déjà ce choix, comme Georges-Louis Bouchez - qui lutte évidemment dans le même temps pour que le quota d'équipes U23 en Challenger Pro League disparaisse.



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Mais le dernier mot n'est clairement pas dit. À l'approche de la prochaine réunion, un nouveau rebondissement n'est pas à exclure, ce qui ravive l'incertitude quant à la forme que prendra réellement le championnat belge la saison prochaine, ou celle d'après.