Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

Le Sporting Lokeren a dévoilé l'identité de son nouveau directeur sportif. Il s'agit de Matthias Leterme, ancien directeur sportif du KV Courtrai.

Revenu du diable vauvert après la faillite du club, le Sporting Lokeren, qui a récemment repris le nom historique du club, espère bien remonter à court ou moyen terme en D1A. Pour ce faire, il fera appel à l'expérience d'un directeur sportif ayant bien connu l'élite.

Lokeren se cherchait un directeur sportif depuis le départ de Karel Fraeye, en novembre dernier. C'est donc Matthias Leterme (39 ans) qui le remplacera au Daknam.

Matthias Leterme nouveau directeur sportif de Lokeren

Fils de l’ancien Premier ministre belge Yves Leterme, Matthias Leterme est surtout connu pour son passage au KV Courtrai où il a été directeur financier de 2009 à 2016, puis directeur général de 2016 à 2023.

Après cette expérience courtraisienne, Leterme s'est lancé dans un défi à l'étranger : il a rejoint le FK Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Il y a été directeur général en 2024, puis directeur sportif de 2024 à 2025.



Le Sporting Lokeren est actuellement 9e de Challenger Pro League, et n'a que peu de chances de disputer les barrages pour la montée en D1A. Leterme devra donc faire en sorte que les Waeslandiens puissent faire mieux la saison prochaine.