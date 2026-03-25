"C'est surtout ce que je retiens" : trois "finales" en vue pour le RFC Liège de Gaëtan Englebert

Le RFC Liège est à trois matchs d'une éventuelle qualification pour les playoffs pour la montée. Gaëtan Englebert s'est exprimé après la lourde défaite contre le SK Beveren (4-0) et a notamment évoqué la fin de saison des Sang et Marine.

Samedi, les Liégeois sont simplement tombés sur plus fort. Face à une équipe toujours invaincue en championnat et déjà championne, le SK Beveren, le RFC Liège a été impuissant. "Il faut reconnaître que l’adversaire est le meilleur que nous ayons rencontré cette saison. Il joue à domicile et il est en confiance, forcément", a souligné Gaëtan Englebert au micro de DAZN après le match.

"C’est une équipe qui a envie de rester invaincue jusqu’au bout, et elle l’a montré. En face, nous avons eu une équipe qui n’a pas répondu présent en première mi-temps, mais qui a montré un peu de meilleures choses en deuxième."

Objectif top 6

Sixième du championnat, le RFC Liège espère aller chercher une qualification en playoffs. Gaëtan Englebert est concentré sur la suite : "Mais moi, ce que je retiens surtout, c’est ce qui nous attend : les trois derniers matchs, et le premier contre l'Olympic Charleroi, qui est le plus important puisqu’il arrive en premier. Il faut donc tirer les leçons de celui-ci. Mentalement et physiquement, il faudra faire ce qu’il faut pour que les joueurs soient prêts dans deux semaines.

Ce n’est pas à Beveren qu’on doit venir chercher des points. C’est toujours un bonus si on a de la réussite, si tout le monde est bien. Ça n’a pas été le cas. Nous, en tout cas, on doit maintenant se concentrer sur la prochaine rencontre qui est la plus importante."



Le RFC Liège affrontera l'Olympic Charleroi à domicile le 05 avril prochain avant de se déplacer à La Gantoise la semaine suivante (12 avril) et de terminer avec une autre rencontre à Rocourt contre la KAS Eupen (17 avril). Ce dernier match entre les deux équipes au coude à coude pour le top six pourrait d'ailleurs bien s'avérer cruciale.