"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"
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Thomas Meunier a pris la parole en conférence de presse ce mardi à Tubize. Le Diable Rouge s'est notamment exprimé sur l'évolution de l'équipe nationale au cours des dernières années.

Selon lui, c'est clair, il y a eu une progression récente : "Par rapport à il y a deux ou trois ans, je trouve qu’il y a eu énormément de progrès. On l’a vu durant les qualifications. Je trouve que la sauce commence à prendre."

Suffisant pour aller faire un grand tournoi en Amérique cet été ? "Je ne sais pas encore. Mais ce qui est certain, c’est qu’au niveau de la mentalité et au niveau du football, je ne pense pas qu’on ait énormément à envier à certaines autres équipes.

Je pense qu’on vit au jour le jour. On voit un peu comment ça se passe maintenant. On est bien conscients qu’il y a des équipes clairement favorites parce que leurs joueurs évoluent dans des clubs incroyables."

La France, une équipe impressionnante

L'arrière droit a cité l'une de ces grandes équipes qui l'impressionne : "Par exemple, si je prends l’équipe de France, on peut quasiment faire trois équipes capables de gagner la Coupe du monde. Ici en Belgique, c’est un peu différent."

Lire aussi… Thomas Meunier a de grandes ambitions : "Mais le record de Vertonghen ? Impossible !"
Les Diables Rouges commenceront d'ailleurs à se préparer pour ce Mondial 2026 très prochainement en disputant des matchs amicaux. Il y aura d'abord une rencontre face aux États-Unis ce samedi et ensuite une autre contre le Mexique le 1er avril.

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