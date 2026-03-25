"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

Thomas Meunier a pris la parole en conférence de presse ce mardi à Tubize. Le Diable Rouge s'est notamment exprimé sur l'évolution de l'équipe nationale au cours des dernières années.

Selon lui, c'est clair, il y a eu une progression récente : "Par rapport à il y a deux ou trois ans, je trouve qu’il y a eu énormément de progrès. On l’a vu durant les qualifications. Je trouve que la sauce commence à prendre."

Suffisant pour aller faire un grand tournoi en Amérique cet été ? "Je ne sais pas encore. Mais ce qui est certain, c’est qu’au niveau de la mentalité et au niveau du football, je ne pense pas qu’on ait énormément à envier à certaines autres équipes.

Je pense qu’on vit au jour le jour. On voit un peu comment ça se passe maintenant. On est bien conscients qu’il y a des équipes clairement favorites parce que leurs joueurs évoluent dans des clubs incroyables."

La France, une équipe impressionnante

L'arrière droit a cité l'une de ces grandes équipes qui l'impressionne : "Par exemple, si je prends l’équipe de France, on peut quasiment faire trois équipes capables de gagner la Coupe du monde. Ici en Belgique, c’est un peu différent."

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Les Diables Rouges commenceront d'ailleurs à se préparer pour ce Mondial 2026 très prochainement en disputant des matchs amicaux. Il y aura d'abord une rencontre face aux États-Unis ce samedi et ensuite une autre contre le Mexique le 1er avril.