Trois ans en Mauve, lancé par le covid : cinq choses à savoir sur Bruny Nsimba, le nouvel atout du Standard

Trois ans en Mauve, lancé par le covid : cinq choses à savoir sur Bruny Nsimba, le nouvel atout du Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Bruny Nsimba sera la première recrue estivale du Standard. Portrait de celui qui est appelé à redynamiter l'attaque rouche.

Le Standard fait une bonne affaire avec Bruny Nsimba. Non seulement les Rouches ne devront pas débourser d'indemnité de transfert, mais ils accueilleront un attaquant que connaît parfaitement Vincent Euvrard pour l'avoir eu sous ses ordres à Dender. Voici quelques éléments supplémentaires pour en complèter le tableau.

Formé à Anderlecht pendant trois ans

Bruny Nsimba n'est pas né en Belgique, mais à Bukunzao, en Angola, d'un père congolais et d'une mère angolaise. Il n'a que deux ans lorsqu'il débarque à Bruxelles avec ses parents. Il tape alors ses premiers ballons dans le club d'Anderlecht-Cureghem.

Vu le potentiel du garçon, on l'aiguille rapidement vers le centre de formation du Sporting d'Anderlecht, où il évolue de ses 6 ans à ses 9 ans. Lorsque ses parents déménagent à Alost, il rejoint Dender, plus facilement accessible. Il complètera sa formation à Malines et à Genk.

Du caractère 

Au Racing, il fait la connaissance de Wesley Sonck, qui accompagne les jeunes attaquants limbourgeois. L'ancien Diable Rouge lui découvre un caractère bien forgé. "Un type formidable mais parfois impossible à gérer", rigole Sonck.

Nsimba en sourit mais tempère : "J'ai du caractère et je sais ce que je veux. Mais c'est différent d'être difficile, non ? Je fais tout pour réussir, je vis comme un pro en permanence. Je suis quelqu'un de très simple ; je ne me prends pas la tête et je ne me vante pas. Je n'aime pas trop quand mes amis disent en plaisantant : 'Ah, voilà le footballeur pro'. Je suis juste Bruny", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. Après six dans le Limbourg, il passe à un nouveau stade de sa carrière à l'Antwerp.

Lire aussi… Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

Des débuts au Stade Roi Baudouin

Nsimba présente la particularité d'avoir effectué ses grands débuts lors d'une finale, celle de la Coupe de Belgique 2020. Il était monté au jeu lors de la dernière minute à l'occasion de la victoire 1-0 des Anversois contre le Club de Bruges, relayant Lior Refaelov, alors qu'il n'avait même pas encore signé son premier contrat professionnel.

Une première qu'il doit...au coronavirus. En raison de l'épidémie, la finale n'a pas pu être disputée en mai, elle avait été postposée en septembre. Une remise et l'expiration du contrat de plusieurs anversois ont permis au garçon de faire ses débuts en grande pompe.

"En mai, date à laquelle la finale se déroulait normalement, je n'étais même pas dans l'équipe. Laszlö Bölöni avait temporairement intégré quelques jeunes à l'équipe. Le Covid m'a donc été utile. C'est fou comme la vie peut parfois tourner, n'est-ce pas ?", sourit-il.

Il faut dire que Bölöni avait pu constater la détermination du garçon. Lors de cet été où tout a commencé, Nsimba n'était au départ pas convié à accompagner le groupe en stage en Allemagne. Mais les blessés ont contraint Bölöni à le convoquer pour deux amicaux. Le joueur a fait deux allers-retours en voiture pour rejoindre le groupe. 14 heures de voiture pour disputer 45 puis 30 minutes.

Il a tout gagné en Belgique

Du haut de ses 25 ans, Nsimba a déjà un certain vécu en Belgique. Titré une minute après ses grands débuts, il a en effet remporté deux Coupes avec l'Antwerp, mais aussi le titre lors de la saison 2022/2023, grâce à ses dix montées au jeu sous les ordres de Mark van Bommel. Le Standard accueille donc un champion de Belgique dans son noyau. Le quatrième après Boli Bolingoli, Casper Nielsen et Dennis Ayensa. Nsimba peut également se targuer d'avoir fait monter Dender en première division.

Dans l'histoire de Dender

À l'Antwerp, le Belgo-angolais s'est frotté à du lourd en pointe. La concurrence de Dieumerci Mbokani et Vincent Janssen ne lui a pas laissé beaucoup de place en pointe. Il a par contre pu écrire sa propre histoire à Dender.

Il en est aujourd'hui devenu le deuxième meilleur buteur de tous les temps derrière... Ignazio Cocchiere, héros des supporters de la première heure de l'Union Saint-Gilloise. Nsimba est l'une des incarnations de la progression de Dender ces dernières saisons. Ses 14 buts en 28 rencontres de D1B sous les ordres de Timmy Simons ont grandement contribué à la montée il y a deux ans.

L'an dernier, il s'est également montré légèrement plus productif qu'Aurélien Scheidler avec neuf buts et quatre assists. Les deux compères se retrouveront face-à-face lors des chocs wallons la saison prochaine.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
FCV Dender EH
Bruny Nsimba

Plus de news

Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

18:40
📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

16:00
Une équipe de Ligue 1 battue par un RFC Seraing en pleine confiance

Une équipe de Ligue 1 battue par un RFC Seraing en pleine confiance

15:30
OFFICIEL : un jeune talent belgo-islandais file à l'étranger

OFFICIEL : un jeune talent belgo-islandais file à l'étranger

15:00
Victoire, amende, huis clos : le Standard annonce la fin du dossier relatif au match arrêté contre l'Antwerp

Victoire, amende, huis clos : le Standard annonce la fin du dossier relatif au match arrêté contre l'Antwerp

10:00
"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

14:20
Le CEO de l'Union belge, Peter Willems, ne se déplacera pas aux États-Unis : son papa est décédé

Le CEO de l'Union belge, Peter Willems, ne se déplacera pas aux États-Unis : son papa est décédé

13:59
"C'est surtout ce que je retiens" : trois "finales" en vue pour le RFC Liège de Gaëtan Englebert

"C'est surtout ce que je retiens" : trois "finales" en vue pour le RFC Liège de Gaëtan Englebert

13:30
Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

12:40
Un titulaire du RWDM vers la D1A... ou déjà vers un championnat du Top 5 européen ?

Un titulaire du RWDM vers la D1A... ou déjà vers un championnat du Top 5 européen ?

13:00
La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

12:20
Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

12:00
Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique

Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique

11:00
1
Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen

Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen

11:30
La saison du Standard est-elle déjà terminée ? "Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters" Interview

La saison du Standard est-elle déjà terminée ? "Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters"

06:00
Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

10:30
"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

09:30
Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

08:30
Ça se confirme : un futur Diable Rouge évoluera bien en Premier League la saison prochaine

Ça se confirme : un futur Diable Rouge évoluera bien en Premier League la saison prochaine

09:00
"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

07:40
Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

08:00
Mauvaise nouvelle pour Jeremy Taravel : un joueur d'Anderlecht doit se faire opérer

Mauvaise nouvelle pour Jeremy Taravel : un joueur d'Anderlecht doit se faire opérer

07:20
Anderlecht, Genk et l'Union, entre autres, veulent conserver les Playoffs

Anderlecht, Genk et l'Union, entre autres, veulent conserver les Playoffs

06:40
Un ancien du Standard évoque sa belle percée en Espagne : "Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau"

Un ancien du Standard évoque sa belle percée en Espagne : "Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau"

22:00
Un ancien du Standard évoque la dernière journée : "Ils sont restés en dessous de leur niveau"

Un ancien du Standard évoque la dernière journée : "Ils sont restés en dessous de leur niveau"

23:15
Le format de la compétition sous pression : une amende de plusieurs millions menace la Pro League

Le format de la compétition sous pression : une amende de plusieurs millions menace la Pro League

23:00
Un nouveau scandale de corruption de grande ampleur secoue le monde du football

Un nouveau scandale de corruption de grande ampleur secoue le monde du football

23:30
Un ancien chouchou du public mauve de retour à Anderlecht ?

Un ancien chouchou du public mauve de retour à Anderlecht ?

22:40
Vincent Kompany, digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Vincent Kompany, digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

22:20
"Bruges doit être champion pour parler d'une saison réussie" : la lutte avec l'Union s'annonce passionnante

"Bruges doit être champion pour parler d'une saison réussie" : la lutte avec l'Union s'annonce passionnante

21:00
7
Un autre joueur manquait à l'appel lors de la première séance du rassemblement des Diables Rouges

Un autre joueur manquait à l'appel lors de la première séance du rassemblement des Diables Rouges

21:40
"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

20:40
"Il est entier c'est le plus important" : Noa Lang évoque pour la première fois sa très médiatisée blessure

"Il est entier c'est le plus important" : Noa Lang évoque pour la première fois sa très médiatisée blessure

21:20
"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs Interview

"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs

24/03
Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

20:00
🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved