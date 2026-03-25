Trois ans en Mauve, lancé par le covid : cinq choses à savoir sur Bruny Nsimba, le nouvel atout du Standard

Bruny Nsimba sera la première recrue estivale du Standard. Portrait de celui qui est appelé à redynamiter l'attaque rouche.

Le Standard fait une bonne affaire avec Bruny Nsimba. Non seulement les Rouches ne devront pas débourser d'indemnité de transfert, mais ils accueilleront un attaquant que connaît parfaitement Vincent Euvrard pour l'avoir eu sous ses ordres à Dender. Voici quelques éléments supplémentaires pour en complèter le tableau.

Formé à Anderlecht pendant trois ans

Bruny Nsimba n'est pas né en Belgique, mais à Bukunzao, en Angola, d'un père congolais et d'une mère angolaise. Il n'a que deux ans lorsqu'il débarque à Bruxelles avec ses parents. Il tape alors ses premiers ballons dans le club d'Anderlecht-Cureghem.

Vu le potentiel du garçon, on l'aiguille rapidement vers le centre de formation du Sporting d'Anderlecht, où il évolue de ses 6 ans à ses 9 ans. Lorsque ses parents déménagent à Alost, il rejoint Dender, plus facilement accessible. Il complètera sa formation à Malines et à Genk.

Du caractère

Au Racing, il fait la connaissance de Wesley Sonck, qui accompagne les jeunes attaquants limbourgeois. L'ancien Diable Rouge lui découvre un caractère bien forgé. "Un type formidable mais parfois impossible à gérer", rigole Sonck.

Nsimba en sourit mais tempère : "J'ai du caractère et je sais ce que je veux. Mais c'est différent d'être difficile, non ? Je fais tout pour réussir, je vis comme un pro en permanence. Je suis quelqu'un de très simple ; je ne me prends pas la tête et je ne me vante pas. Je n'aime pas trop quand mes amis disent en plaisantant : 'Ah, voilà le footballeur pro'. Je suis juste Bruny", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. Après six dans le Limbourg, il passe à un nouveau stade de sa carrière à l'Antwerp.



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Des débuts au Stade Roi Baudouin

Nsimba présente la particularité d'avoir effectué ses grands débuts lors d'une finale, celle de la Coupe de Belgique 2020. Il était monté au jeu lors de la dernière minute à l'occasion de la victoire 1-0 des Anversois contre le Club de Bruges, relayant Lior Refaelov, alors qu'il n'avait même pas encore signé son premier contrat professionnel.

Une première qu'il doit...au coronavirus. En raison de l'épidémie, la finale n'a pas pu être disputée en mai, elle avait été postposée en septembre. Une remise et l'expiration du contrat de plusieurs anversois ont permis au garçon de faire ses débuts en grande pompe.

"En mai, date à laquelle la finale se déroulait normalement, je n'étais même pas dans l'équipe. Laszlö Bölöni avait temporairement intégré quelques jeunes à l'équipe. Le Covid m'a donc été utile. C'est fou comme la vie peut parfois tourner, n'est-ce pas ?", sourit-il.

Il faut dire que Bölöni avait pu constater la détermination du garçon. Lors de cet été où tout a commencé, Nsimba n'était au départ pas convié à accompagner le groupe en stage en Allemagne. Mais les blessés ont contraint Bölöni à le convoquer pour deux amicaux. Le joueur a fait deux allers-retours en voiture pour rejoindre le groupe. 14 heures de voiture pour disputer 45 puis 30 minutes.

Il a tout gagné en Belgique

Du haut de ses 25 ans, Nsimba a déjà un certain vécu en Belgique. Titré une minute après ses grands débuts, il a en effet remporté deux Coupes avec l'Antwerp, mais aussi le titre lors de la saison 2022/2023, grâce à ses dix montées au jeu sous les ordres de Mark van Bommel. Le Standard accueille donc un champion de Belgique dans son noyau. Le quatrième après Boli Bolingoli, Casper Nielsen et Dennis Ayensa. Nsimba peut également se targuer d'avoir fait monter Dender en première division.

Dans l'histoire de Dender

À l'Antwerp, le Belgo-angolais s'est frotté à du lourd en pointe. La concurrence de Dieumerci Mbokani et Vincent Janssen ne lui a pas laissé beaucoup de place en pointe. Il a par contre pu écrire sa propre histoire à Dender.

Il en est aujourd'hui devenu le deuxième meilleur buteur de tous les temps derrière... Ignazio Cocchiere, héros des supporters de la première heure de l'Union Saint-Gilloise. Nsimba est l'une des incarnations de la progression de Dender ces dernières saisons. Ses 14 buts en 28 rencontres de D1B sous les ordres de Timmy Simons ont grandement contribué à la montée il y a deux ans.

L'an dernier, il s'est également montré légèrement plus productif qu'Aurélien Scheidler avec neuf buts et quatre assists. Les deux compères se retrouveront face-à-face lors des chocs wallons la saison prochaine.