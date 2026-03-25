OFFICIEL : un jeune talent belgo-islandais file à l'étranger

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C'est officiel, le jeune Viktor Vidarsson (19 ans) quitte La Gantoise et rejoint le FH Hafnarfjörður, formation de première division islandaise.

Le Belgo-Islandais n'avait plus joué avec le Jong Gent depuis fin janvier. Cette saison, son total de matchs disputés en Challenger Pro League s'élève à 12. Il a cependant peu joué, se contentant uniquement de brèves entrées en jeu. Il n'a connu aucune titularisation.

Pour avoir plus de temps de jeu, il a donc décidé de s'en aller de la Belgique direction sa deuxième nation, l'Islande. Le joueur à la double nationalité (Belgique et Islande) a signé un contrat jusqu'en décembre 2027 avec le le FH Hafnarfjörður. 

Les mots du directeur sportif

"Nous sommes très heureux d’avoir réussi à faire venir Viktor Nói chez nous. Il sort d’une bonne école en Belgique, il a déjà acquis une certaine expérience dans le football senior et possède exactement les qualités que nous recherchions", se réjouit Davíd Thór Vidarsson, directeur sportif de la nouvelle équipe de l'international islandais U19.

Avant d'ajouter : "Il a une grosse capacité de course, il est calme avec le ballon et lit bien le jeu. Et ce n’est pas un détail qu’il ait un grand cœur FH. Notre objectif sera ensuite de l’aider, comme les autres jeunes joueurs, à progresser et à les préparer pour la prochaine étape de leur carrière."

Le joueur de 19 ans évolue au poste de milieu défensif. Cette saison, il n'a visiblement pas impressionné et espère désormais montrer ce dont il est capable en ayant plus de temps de jeu.

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