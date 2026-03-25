La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

La RAAL La Louvière n'est pas parvenue à éviter les play-downs. Cependant, l'un de ses joueurs fait partie des belles surprises de la saison, selon Hein Vanhaezebrouck.

Jusque dans les dernières minutes, la fin de la phase classique a été palpitante en Jupiler Pro League. Place maintenant aux Play-Offs pour définir le champion, les qualifiés en Coupe d'Europe et savoir qui participera au barrage de relégation.

Avant cela, Hein Vanhaezebrouck est revenu une dernière fois sur la phase classique en dressant, pour le compte de Het Nieuwsblad, sa liste des belles surprises des trente premières journées.

En défense, l'ancien entraîneur de La Gantoise opte, par exemple, pour le Buffalo Matties Volckaert, arrivé du Racing Genk cet été pour initialement évoluer avec les U23 de Gand.

Hein Vanhaezebrouck séduit par le Louviérois Yllan Okou

"Jusqu'à cette série de blessures et son entrée au jeu lors de la 14e journée, après laquelle il s'est imposé définitivement. Il commet peu d'erreurs et est un joueur direct et efficace. Il participe aussi à la construction du jeu", note Vanhaezebrouck.



À ses côtés, l'analyste choisit Yllan Okou, de la RAAL. "Pour un joueur arrivé de Ligue 2, je le trouve très intéressant. Il sait se montrer dangereux offensivement, comme il l'a montré contre Genk. C'est un gaucher, un grand gaillard costaud, capable aussi d'être décisif sur les phases arrêtées. Regardez sa tête sur corner dimanche", analyse un Vanhaezebrouck séduit.