Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

A l'aube des Play-Offs, le CEO du Sporting d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, s'exprime clairement. Selon lui, revenir à un championnat traditionnel est "un gâchis".

La Jupiler Pro League est l'un des seuls championnats d'Europe où le champion n'est pas connu à l'issue de la phase régulière. Après trente premières journées très serrées à tous points de vue, les Play-Offs promettent d'être encore plus intenses.

C'est notamment à la dernière journée que l'ensemble des participants aux Champions Play-Offs a été connu. Battu par le Cercle de Bruges à domicile, le Sporting d'Anderlecht débutera à la sixième place avec l'objectif de revenir à proximité du podium.

Le CEO d'Anderlecht est contre la fin des Play-Offs

Selon Kenneth Bornauw, le CEO du club bruxellois, tout est encore possible pour les Mauves, qui se rendront au Club de Bruges lors de la première journée… pour le plus grand bonheur de la direction anderlechtoise.

"Au football, tout est possible, comme le dit le cliché. Il reste 30 points à prendre et il faudra en gagner un maximum. Mais bon, on va déjà devoir éliminer cette irrégularité de notre jeu", a déclaré Kenneth Bornauw dans les colonnes de Het Nieuwsblad.



Une chose est certaine, l'homme fort du Sporting d'Anderlecht attend les Play-Offs avec impatience. "Je trouve vraiment dommage que ce soit la dernière édition. Après tout, ce format a prouvé sa valeur ajoutée, tant sportive que commerciale, pendant 16 ans. Et bientôt, nous allons l'abandonner. Quel gâchis !", a-t-il lancé, sans détour.