Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique

Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nathan Ngoy n'est plus le seul joueur professionnel de sa famille : son frère Yanis vient de signer son premier contrat professionnel à Saint-Trond.

Parti l'été dernier du Standard pour le LOSC, Nathan Ngoy s'est imposé comme un titulaire au sein de la défense centrale des Dogues, qu'il ne quitte plus que lorsqu'il est indisponible (blessure, suspension).

Une nouvelle fois appelé en équipe nationale pour la trêve internationale du mois de mars, l'ancien Rouche de 22 ans n'est, depuis cette semaine, plus le seul joueur professionnel de sa famille.

En effet, son frère, Yanis Ngoy (17 ans), vient de signer son premier contrat professionnel à Saint-Trond après une saison passée dans le noyau B, en D2 ACFF.

Yanis Ngoy, petit frère de Nathan, signe son premier contrat professionnel à Saint-Trond

Gardien de but, Yanis Ngoy est passé par les centres de formation du Sporting d'Anderlecht, du Racing Genk et du LOSC, où évolue aujourd'hui son grand frère, avant de rejoindre STVV en 2023.

"Ngoy est considéré comme un gardien prometteur et s'est déjà entraîné à plusieurs reprises avec l'équipe première récemment. De plus, il a disputé 8 matchs avec les jeunes du STVV cette saison."

"Le jeune gardien a rejoint le club en provenance du LOSC en juillet 2023, où évolue également son frère Nathan, actuel joueur des Diables Rouges. STVV souhaite à Yanis beaucoup de succès dans la poursuite de son développement le long du Tiensesteenweg", a écrit le club trudonnaire dans un communiqué.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Nathan Ngoy

Plus de news

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, ne mâche pas ses mots : "Et on va arrêter ça, quel gâchis !"

12:40
La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

La belle surprise de la saison en Pro League vient de... la RAAL La Louvière, selon Hein Vanhaezebrouck

12:20
Victoire, amende, huis clos : le Standard annonce la fin du dossier relatif au match arrêté contre l'Antwerp

Victoire, amende, huis clos : le Standard annonce la fin du dossier relatif au match arrêté contre l'Antwerp

10:00
Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

Toby Alderweireld rêve d'un grand retour... mais quand ? "S'ils ont besoin de moi, qu'ils m'appellent"

12:00
Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen

Improbable mais pas impossible : comment le troisième des Playoffs pourrait finir sans ticket européen

11:30
Mauvaise nouvelle pour Jeremy Taravel : un joueur d'Anderlecht doit se faire opérer

Mauvaise nouvelle pour Jeremy Taravel : un joueur d'Anderlecht doit se faire opérer

07:20
Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

Julien Duranville sur Nathan De Cat, son... beau-frère : "Il n'aura pas de mal à s'adapter avec les Diables"

10:30
La saison du Standard est-elle déjà terminée ? "Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters" Interview

La saison du Standard est-elle déjà terminée ? "Je ne vais même pas essayer de convaincre les supporters"

06:00
"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

"Tu as pris celui du coach ?" : le style de Jeremy Doku moqué par un coéquipier à son arrivée à Tubize

09:30
Ça se confirme : un futur Diable Rouge évoluera bien en Premier League la saison prochaine

Ça se confirme : un futur Diable Rouge évoluera bien en Premier League la saison prochaine

09:00
Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

Coup dur au KaVé : victime d'une fracture, le capitaine pourrait manquer le début des Champions Play-Offs

08:30
Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

Plus mature et moins blessé, Julien Duranville revient sur sa période infernale : "Il y a eu des angoisses"

08:00
Anderlecht, Genk et l'Union, entre autres, veulent conserver les Playoffs

Anderlecht, Genk et l'Union, entre autres, veulent conserver les Playoffs

06:40
"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

"Je visionne 250 séquences par semaine" : l'arme plus si secrète de Saint-Trond face à Bruges et à l'Union

07:40
Un ancien chouchou du public mauve de retour à Anderlecht ?

Un ancien chouchou du public mauve de retour à Anderlecht ?

22:40
Un ancien du Standard évoque sa belle percée en Espagne : "Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau"

Un ancien du Standard évoque sa belle percée en Espagne : "Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau"

22:00
Un ancien du Standard évoque la dernière journée : "Ils sont restés en dessous de leur niveau"

Un ancien du Standard évoque la dernière journée : "Ils sont restés en dessous de leur niveau"

23:15
Le format de la compétition sous pression : une amende de plusieurs millions menace la Pro League

Le format de la compétition sous pression : une amende de plusieurs millions menace la Pro League

23:00
Un nouveau scandale de corruption de grande ampleur secoue le monde du football

Un nouveau scandale de corruption de grande ampleur secoue le monde du football

23:30
La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

18:20
Vincent Kompany, digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Vincent Kompany, digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

22:20
Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

18:40
"Bruges doit être champion pour parler d'une saison réussie" : la lutte avec l'Union s'annonce passionnante

"Bruges doit être champion pour parler d'une saison réussie" : la lutte avec l'Union s'annonce passionnante

21:00
6
Un autre joueur manquait à l'appel lors de la première séance du rassemblement des Diables Rouges

Un autre joueur manquait à l'appel lors de la première séance du rassemblement des Diables Rouges

21:40
"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

20:40
"Il est entier c'est le plus important" : Noa Lang évoque pour la première fois sa très médiatisée blessure

"Il est entier c'est le plus important" : Noa Lang évoque pour la première fois sa très médiatisée blessure

21:20
"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs Interview

"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs

15:40
"Le Congo ne m'a jamais appelé" : un Diable Rouge répond une bonne fois pour toutes

"Le Congo ne m'a jamais appelé" : un Diable Rouge répond une bonne fois pour toutes

24/03
Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

20:00
🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

20:20
STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

19:30
"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

14:40
Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

17:00
Thomas Meunier a de grandes ambitions : "Mais le record de Vertonghen ? Impossible !"

Thomas Meunier a de grandes ambitions : "Mais le record de Vertonghen ? Impossible !"

19:00
Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué Analyse

Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué

14:00
1
Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge

Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge

17:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved