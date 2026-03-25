Bientôt réunis chez les Diables ? Le frère de Nathan Ngoy signe son premier contrat professionnel en Belgique

Nathan Ngoy n'est plus le seul joueur professionnel de sa famille : son frère Yanis vient de signer son premier contrat professionnel à Saint-Trond.

Parti l'été dernier du Standard pour le LOSC, Nathan Ngoy s'est imposé comme un titulaire au sein de la défense centrale des Dogues, qu'il ne quitte plus que lorsqu'il est indisponible (blessure, suspension).

Une nouvelle fois appelé en équipe nationale pour la trêve internationale du mois de mars, l'ancien Rouche de 22 ans n'est, depuis cette semaine, plus le seul joueur professionnel de sa famille.

En effet, son frère, Yanis Ngoy (17 ans), vient de signer son premier contrat professionnel à Saint-Trond après une saison passée dans le noyau B, en D2 ACFF.

Yanis Ngoy, petit frère de Nathan, signe son premier contrat professionnel à Saint-Trond

Gardien de but, Yanis Ngoy est passé par les centres de formation du Sporting d'Anderlecht, du Racing Genk et du LOSC, où évolue aujourd'hui son grand frère, avant de rejoindre STVV en 2023.

"Ngoy est considéré comme un gardien prometteur et s'est déjà entraîné à plusieurs reprises avec l'équipe première récemment. De plus, il a disputé 8 matchs avec les jeunes du STVV cette saison."





"Le jeune gardien a rejoint le club en provenance du LOSC en juillet 2023, où évolue également son frère Nathan, actuel joueur des Diables Rouges. STVV souhaite à Yanis beaucoup de succès dans la poursuite de son développement le long du Tiensesteenweg", a écrit le club trudonnaire dans un communiqué.